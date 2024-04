Folha Social – Edição 616

Quer sair na Social? Mande para nós pelo WhatsApp (54) 3094-3808

Brilho nos olhos, sorriso no rosto e 16 primaveras celebradas com estilo! 🎉✨ Parabéns, Isabella Conte Dos Santos, por completar mais um ano de vida! Que este novo ciclo seja repleto de felicidade, amor e muitas conquistas! 🌟🎂

#Sweet16 #Aniversário #ColunaSocial

📸 @nathaliabritofotografias

Um momento mágico de expectativa e amor! 👶🐾💖 Jonas, Ana Karina, Amans e a fofíssima Nahla estão ansiosos pela chegada da pequena Carolina Amanda! ✨👣 Que esse ensaio gestante represente o início de uma jornada repleta de felicidade e amor em família! 📸🌸

#EnsaioGestante #Família #AmorInfinito

📸 @jeniferlaufferfotos

Explorando novos horizontes sobre duas rodas! 🏍️🌍 Catiane de Moraes e Jonas Brunelli desbravando o charmoso Bairro Histórico de Colonia del Sacramento, no Uruguai. Uma viagem cheia de aventura, cultura e momentos inesquecíveis juntos! 🏞️🚲

#ViagemDeMoto #ColoniaDelSacramento #AventuraComAmor

📸 Reprodução

Um momento de pura emoção e amor! 🌟👶💕 Cecília chegou ao mundo no dia 04 de abril, trazendo ainda mais luz e felicidade para a vida da Evelise! 🎉🍼 Que cada batida do seu coraçãozinho seja um lembrete do amor incondicional que a espera neste mundo! 👣✨

#Nascimento #BemVindaCecília #AmorInfinito

📸 @nathaliabritofotografias

Um encontro cheio de sorrisos e sabor! 🍦💫 Danibat, Carolina, Ana Maria e Fernanda, o time das Mosqueteiras, aproveitando um delicioso sorvete no coração de Canela! 🌟😊 Que esses momentos de amizade sejam sempre doces e inesquecíveis! 📸👭

#AmigasParaSempre #Sorvete #CanelaRS

📸 @danibatfotografia