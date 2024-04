Gramado Summit fecha segundo dia com êxito e grandes expectativas para o último dia 

Evento recebeu grandes nomes como Denílson Show (pentacampeão mundial), Thelma Assis (médica e apresentadora) e Carlos Busch (Forbes Business Council)

Ainda sob grandes expectativas, o segundo dia de Gramado Summit chega com uma programação repleta de insights revolucionários e colaborações transformadoras para seus visitantes e expositores. Os corredores do centro de eventos se encheram mais uma vez com a agitação dos participantes ansiosos para mergulhar ainda mais fundo na experiência.

Pelo palco principal passaram palestrantes de renome, como Denílson Show (pentacampeão mundial), Thelma Assis (médica e apresentadora), Carlos Busch (Forbes Business Council), Marcelo Leite (Grupo RBS), Christiano Faig (Microsoft), Alessandra Montini (Labdata), Lucas Gilbert (Allu), Bruno Capozzi (Olhar Digital) e Juliana Goes (Investidora e palestrante).

Durante a palestra, Juliana Goes compartilhou parte da sua história de uma maneira inspiradora e como foi possível se tornar protagonista da própria vida. Em resumo a sua participação no evento, Juliana descreve como ‘conexão’.

“Poder estar aqui na Gramado e sentir a conexão tanto das pessoas que vieram empreendendo com os seus negócios na feira, como das pessoas que vieram sentar na cadeira de aluno, que é tão importante. E eu mesmo, enquanto uma palestrante procuro constantemente me colocar na cadeira de aluno para que a gente possa se relembrar também de tudo que a gente já carrega. Então, a Gramado Summit é uma potência de conexão”, comenta Juliana.

Além do palco principal, outras trilhas de conteúdo tiveram grandes palestrantes como Luanna Toniolo (TROC), Patrícia Lima (Simple Organic), Flávia Alessandra (atriz), Rafaela Tomasi (Riot Games), Lorena Eltz (influenciadora), Maicol Ximenes (Ubisoft), Jade Seba (influenciadora), Jade Sales (influenciadora), Rebecca Lyrio (Rede Bahia), Filipe Machado (Petlove) e Sergio Canova (MCKINSEY).

O segundo dia de evento também contou com ações voltadas para startups por meio do SebraeX. “A Gramado Summit tem sido essencial para mantermos o relacionamento com as startups do RS atendidas pelo SebraeX. Seja por meio do apoio na exposição ou nas batalhas de pitchs, reforçamos nossa missão de apoiar e desenvolver o empreendedorismo inovador no RS”, comenta Alcir Cardoso.

Finalizando o segundo dia de Gramado Summit, os visitantes puderam aproveitar e relaxar com o Sunset oficial do evento, além das programações noturnas.

Sobre a Gramado Summit – A Gramado Summit foi criada em 2017 pelo empreendedor e CEO Marcus Rossi. Em sua primeira edição, focou em exposição e conteúdo para startups em estágio inicial, reunindo um público de 700 pessoas.

