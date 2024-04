Não diga Asfalto

Poucos sabem mas minha participação em veículos de comunicação começou cedo. Eram óbvios outros tempos e no final dos anos 80 e começo dos anos 90 a Clube AM, então comandada pelo querido e saudoso Pedro Dias bombava na região com programas populares que arraigavam a interação dos ouvintes (telefone fixo ou ao vivo mesmo). No comando desta programação estava outro que não está mais neste plano, o radialista e comunicador Gilberto Barros.

Dois programas se destacavam: O Xis da Sorte aonde o ouvinte adivinhava onde o radialista teria marcado o Xis. Simples que só ele. Acertando ganhava brindes do Rei do Lanche, Mercado Popular, Piva Magazine e tantos outros. Mas o case maior se chamava “Não diga Não!”. De forma resumida você tinha que ficar dois minutos conversando com o apresentador sobre qualquer assunto. Obviamente não podia dizer Não. Mas também não podia se repetir nas palavras em respostas sequenciais. Passando os dois minutos, levaria um prêmio. E assim foi por bons anos com ótima audiência. Eu imitava o Pato Donald muito bem quando pequeno. Assim minha participação era assídua e o Gilberto aproveitava. Bons e engraçados momentos.

Falo do “Não diga Não” porque começamos agora a fase pré-eleitoral de verdade. Candidatos já saíram das suas tocas e as campanhas já não são mais tão veladas. E aí que começa a dinâmica do Asfalto. Quer enaltecer seus feitos: Asfalto. Quer criticar algo? Asfalto. Quer estabelecer um parâmetro entre dois projetos: Asfalto. Quer mandar uma pergunta pro candidato: “E o asfalto da minha Rua”? É claro que eu sei da importância de toda a nossa cidade asfaltada, assim como vemos nossa vizinha Gramado (que quando convém é citada). Mas você querer desenvolver outros assuntos e todos tomarem o desvio de pavimentação parece sim que não se tem outros projetos ou não quer se aprofundar.

Então candidatos, mandatários e coordenadores de campanha. Ajudem os que estão do lado da cobertura de uma eleição e querem que vocês se comuniquem bem com o público alvo. Podem falar em saúde, assistência social, educação, mobilidade urbana, esporte, segurança pública, infraestrutura, turismo, agricultura e tantos outros assuntos pertinentes. Isso também traz dignidade para a população e é sim relevante. Do contrário nas minhas entrevistas vou adotar a metodologia do Gilberto Barros!

Política, politicagem e atos politiqueiros

O assunto do Ginásio ganhou novos contornos essa semana. O vereador e Pré-Candidato a prefeitura de Canela Marcelo Savi está capitaneando um projeto para implementação de um Ginásio Modular na Celulose. Isso é um anseio da comunidade e ninguém mais do que a Folha bateu na importância da situação acontecer. Porém, e nossa vida é cheia deles, vamos aos pontos que precisam sim serem analisados.

Primeiro é o aditivo celebrado entre CORSAN/AEGEA e a cidade de Canela que terá como contrapartida cerca de 9 milhões em caixa para a construção deste espaço que tanto esperamos. Como será administrado esse dinheiro, como será feita a licitação para que o Ginásio seja bem construído com tudo o que o esportista necessita para fazer bom uso do mesmo? Segundo ponto: Os governantes falaram que atualmente as licitações demoram mais para acontecer por diversos pontos que acabaram surgindo. Então acredito que o Ginásio não vá ter sua construção de forma imediata. O projeto inicial que foi apresentado a comunidade também não foi totalmente aceito.

O Colunista Márcio Diehl quer muito um ginásio, mas já que esperamos uns 40 anos, ele acredita que se apressar 2 ou 3 meses poderemos decidir por um projeto que não nos atenda como deveria. E é aí que temos que cuidar. O Ginásio vai sair sim por uma questão também política. E para mim está tudo certo, sempre foi assim e nunca vai mudar. Mas temos que cuidar para não perdermos algo tão importante por pura politicagem e tampouco fazer as coisas de qualquer jeito apenas por atos politiqueiros. O dinheiro que está vindo deverá sim ser aceito por todos e o complexo esportivo precisa sair do papel. Ao final que a discussão seja útil e que daqui um tempo consigamos ver grandes jogos no novo Ginásio Municipal. O esportista de verdade da cidade agradece!