O Ginásio Municipal e Câmara Secreta

Atletas, representantes de time e torcidas prometem lotar a Câmara na próxima segunda

Quem acompanha a política municipal sabe que a coisa menos importante é o que acontece na sessão da Câmara, no espaço entre o “Invocando as graças de Deus” e o boa noite, de despedida. A coisa é decidida antes, nas reuniões de comissões, nos corredores, nas bancadas, aonde a maioria da população não tem acesso nem transmissão pela internet. Na sessão, todos já sabem o que vai acontecer, as decisões rolam nas conversas secretas da Câmara.

Antes de entrar no assunto do título, quero dizer que recebi algumas ligações e mensagens dizendo que Vellinho Pinto e Carmen Seibt não mereceram, pelas suas trajetórias políticas, a posição que os coloquei na minha última coluna.

Pois bem, quanto ao Vellinho não sei, pois não tive acesso aos bastidores, mas quando à Dona Carmen quero dizer aos leitores que é uma pessoa pela qual possuo enorme carinho e admiração. Tive a oportunidade de trabalhar com ela por dois anos na Assistência Social. Sei de seu caráter e de sua preocupação com a comunidade.

O que ela não merece, na minha opinião, é ser pressionada nos bastidores da Câmara a defender um fraco argumento político partidário, mas, são coisas da Câmara secreta, né?

O Ginásio Municipal e os bastidores

Circula, na rádio corredor, que parte dos partidos de oposição, PDT e PSDB, querem discutir melhor o assunto Ginásio. Acham prematuro e politiqueiro iniciar logo a obra, ainda mais para ser terminada este ano.

Ainda, que alguns entendem que os R$ 9 milhões destinados ao ginásio poderiam, em parte, ser revertidos para outras áreas.

Esportistas irão à Câmara na segunda

Os esportistas de Canela prometem lotar a Câmara na próxima segunda (15), quando o PL 19, que trata do recebimento dos R$ 9 milhões será discutido.

Eles afirmam que, atualmente, a estrutura é precária e que a obra, pelo grande número de atletas e competições na cidade, é prioritária, por este motivo, quanto antes contarmos com um ginásio, melhor.

Assim, na visão deles, os vereadores deveriam ter celeridade no assunto, tratando os projetos relacionados ao ginásio como urgência. Além disso, vão solicitar que seja mantido todo o recurso proposto pela Prefeitura, sem emendas vazias que possam retardar a construção do novo ginásio.

Governo garante que obra inicia este ano

A Prefeitura garante que a obra inicia este ano e que, se o trâmite na aprovação dos projetos for rápido na Câmara de Vereadores, talvez possa ser entregue ainda dentro de 2024.

A oposição acredita que isso é politiqueiro e quer debater mais o assunto. Para eles, quem esperou até agora pode esperar mais um pouco.

Para os esportistas, quem esperou até agora, tem pressa e quanto antes melhor.

Quem viver, verá.