Patram de Canela realiza patrulhamento escolar em São Francisco de Paula

Durante a tarde da última quinta (11), os Policiais Militares da 2ª Companhia Independente Ambiental da Brigada Militar, em coordenação com o Comando Ambiental da Brigada Militar, deram continuidade à Operação “Escola Segura” nas instituições de ensino do município de São Francisco de Paula.

Essa iniciativa tem como objetivo principal reforçar a segurança nas áreas das escolas, priorizando a proteção do ambiente escolar. Durante o patrulhamento nas escolas, os policiais realizam rondas nas unidades de ensino da região de atuação, buscando identificar qualquer presença ou comportamento suspeito, sempre com o intuito de garantir a segurança e o bem-estar de alunos, professores e demais membros da comunidade escolar.

Essa operação está sendo executada de forma simultânea em todo o estado do Rio Grande do Sul, mobilizando todo o efetivo da Brigada Militar. O foco é reforçar a manutenção da ordem e assegurar a segurança dos ambientes educacionais, demonstrando o compromisso das autoridades com a proteção da comunidade escolar.