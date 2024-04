Space Adventure celebra Dia Internacional do Voo Espacial Humano

Exposições com maior acervo de itens originais da NASA fora dos EUA, localizadas em Balneário Camboriú (SC) e Canela (RS) comemoram a data relembrando os Projetos MERCURY, GEMINI e APOLLO, responsáveis pela ida do ser humano à Lua.

O Dia Internacional do Voo Espacial Humano é celebrado anualmente em 12 de abril, data de aniversário do primeiro voo espacial humano. E a Space Adventure — atração com as maiores exibições fixas com mais de 600 itens originais da Nasa fora do território americano, localizadas em Canela (RS) e Balneário Camboriú — celebra a data reforçando a importância educacional do tema e convidando o público a conhecer os espaços que promovem pontos de contato e experiência com uma cultura criativa, atrativa e didática dos projetos MERCURY, GEMINI e APOLLO, responsáveis pela ida do ser humano à Lua.

Em Balneário, os visitantes podem ter acesso aos mais de 300 itens originais e inéditos da NASA, como peças da sala de controle de Houston na década de 1960, mesas utilizadas nos projetos APOLLO, réplica em tamanho real do módulo lunar que pousou na Lua e a sensação de decolagem no espaço em uma sala 360°, entre muitas outras experiências.

Já em Canela, primeira atração fixa com itens da NASA no Brasil, o Space Adventure reúne mais de 270 itens exclusivos do acervo de projetos da agência espacial tais como: motor de foguete do programa MERCURY, a réplica fiel da cápsula lunar da APOLLO 11 com seu painel original, duas mesas de comando de Houston, trajes especiais dos projetos APOLLO e GEMINI, a câmera fotográfica usada e autografada pelo astronauta Eugene Cernan, da APOLLO 17, além de registros históricos da missão Apolo 11, que levou dois astronautas americanos à Lua em 20 de julho de 1969.

Segundo Rodrigo Prado, CEO das Spaces Adventure, é um dia que precisa ser celebrado: “Para nós esta data é muito importante, pois o Brasil está no seleto grupo de países que já levaram o homem ao espaço, e quem nos colocou nesta lista foi Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a ir ao espaço e o primeiro astronauta e cosmonauta profissional a representar oficialmente um país do Hemisfério Sul no espaço. O Dia Internacional do Voo Espacial Humano é muito especial para a humanidade, já que resultou em desenvolvimento, novos conhecimentos e tecnologia. E nós estamos buscando muito conteúdo novo, não somente sobre a corrida espacial, mas também de tudo aquilo que acontece envolvendo o espaço para trazer para os visitantes da Space Adventure”, completa ele.

Sobre o 12 de abril

Por muitos brasileiros a data ainda passa despercebida, mas o Dia Internacional do Voo Espacial Humano é feriado nacional em vários países. A data marca a chegada do cosmonauta Yuri Gagarin ao espaço, em 1961, como primeiro ser humano a orbitar a Terra.

Em 2011, a Assembleia Geral da ONU declarou a celebração para lembrar anualmente “o início da era espacial para a humanidade”, valorizando a contribuição da ciência e tecnologia espacial para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Space Adventure Balneário

A cidade de Balneário Camboriú é lar do projeto com o maior acervo de itens originais da NASA fora dos Estados Unidos desde março desse ano. A Space Adventure Balneário Camboriú reúne mais de 300 itens inéditos dos Projetos MERCURY, GEMINI e APOLLO, responsáveis pela ida do ser humano à Lua.

Com uma área superior a 4 mil metros quadrados, o equipamento turístico no litoral mais famoso de Santa Catarina inclui telas interativas, salas imersivas e simuladores, como o que reproduz a decolagem à Lua. A atração ainda conta com um planetário, localizado na parte externa do complexo, e que pode ser acessado e visitado diretamente. Lá os visitantes ficam imersos na beleza e no mistério do cosmos, tudo com transmissão em qualidade 4k e um conteúdo desenvolvido em parceria com o renomado Museu de História Natural de Nova York.

Aventura Espacial Canela

A Space Adventure Canela recebeu mais de 350 mil visitantes no ano passado no Rio Grande do Sul. Lançada em maio de 2023, foi a primeira atração fixa com itens da NASA no Brasil, reunindo mais de 270 itens exclusivos do acervo de projetos da agência espacial americana numa estrutura de 4 mil metros quadrados, capacidade para receber até 3,5 mil visitantes por dia em suas oito salas imersivas, das quais quatro são interativas, e conta com área games, simuladores e planetário.

Sobre a Space Adeventure

A Space Adventure é uma iniciativa da Grupo Oceanic, DC Set Group e Blast Entertainment. Hoje conta com atrações fixas nas cidades de Balneário Camboriú (SC) e Canela (RS); ela começou com uma exposição itinerante em São Paulo, desenvolvida com uma etapa de produção direto nos EUA. São os primeiros e únicos projetos fixos com mais de 600 itens originais da NASA relacionados à história da viagem do homem à Lua e fora do território norte-americano. O projeto promove pontos de contato e experiências para o público a partir de exposições que contam a história da exploração espacial de forma lúdica e didática para públicos de todas as idades.

Sobre a Blast Entertainment

A Blast Entertainment é uma empresa especializada em exposições e experiências imersivas que desenvolve, produz, promove e gerencia propriedades de entretenimento familiar na América Latina. Fundada em 2021, faz parte da DC Set Group e compõe o diversificado portfólio de entretenimento do grupo. Como projetos proprietários, desenvolveu os renomados Space Adventure, exposição especial em parceria com a NASA e que reúne mais de 300 itens originais da agência espacial norte-americana; a Van Gogh Live 8k, mostra que reúne mais de 250 obras do pintor projetadas com a inédita resolução 8K; e as experiências imersivas licenciadas Frida Kahlo – The Life of an Icon, mostra biográfica da grande pintora e artista mexicana; e The Art of Banksy, exposição do famoso e misterioso grafiteiro do Reino Unido.

Sobre a DC Set Group

A DC Set Group é um hub de inovação e entretenimento que reúne empresas e iniciativas que transformam paixões em plataformas de entretenimento ao vivo e digital. Fundada em 1979, foi pioneira na produção de grandes turnês internacionais no país e contribuiu para a inserção do Brasil na rota mundial dos megashows. É hoje um dos maiores e o mais completo grupo de entretenimento nacional, formado por sete verticais de negócio (Festivals, Contents, Concerts, Venues, Sports, Tourism, Family). Reúne empresas e iniciativas ligadas à cultura, esporte e turismo. Dentre os principais projetos e participações societárias do Grupo estão os festivais Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida; a Blast Entertainment, que reúne em seu portfólio exposições imersivas de Van Gogh, Banksy, Frida Khalo; o Space Adventure (exposições fixas e itinerantes com itens originais da Nasa); a série de conferências Fronteiras do Pensamento; a gestão do Zoológico de São Paulo e do Parque Villa-Lobos; o futuro complexo turístico que levará o Club Med à região de Gramado (RS); a gestão do Cais Embarcadero (Porto Alegre-RS); a Move Concerts Brasil (com turnês como as de Eric Clapton e Iron Maiden, confirmadas para 2024) entre outros.

Sobre o Grupo Oceanic

O Grupo Oceanic está presente em Santa Catarina, São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em Balneário Camboriú (SC) mantém o Oceanic Aquarium, Classic Car Show, Aventura Pirata e a Aventura Jurássica, inaugurada em setembro de 2023. Atualmente gera mais de 500 empregos diretos em Balneário e receberá mais de 2,5 milhões de visitantes em 2024. O Grupo Oceanic junto com a Blast Entertainment, holding da DCSet Group, inaugura a Space Adventure em Balneário Camboriú; a atração contempla itens originais da NASA (National Aeronautics and Space Administration). Este é o maior acervo da agência fora dos EUA.

Em São Paulo (SP) o Grupo Oceanic integra o Consórcio Reserva Parques com outras cinco empresas: LivePark, que pertence a DC Set Group, Turita, Era Técnica, Egypt e Pavienge. Estas administram o Zoo SP, Botânico SP, o Zoo Safari e mais três importantes parques estaduais: Villa-Lobos, Cândido Portinari e Água Branca, localizados na zona oeste da capital. Na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, é sócio da Space Adventure, a primeira exposição permanente da NASA na América Latina. Ainda na Serra Gaúcha, o grupo pretende iniciar em breve as obras do Gramado Aquarium, com investimentos superiores a R$100 milhões.

