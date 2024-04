Stories – Edição 616

Júnior Maciel, maquiador da cidade de Gramado, foi o responsável por exaltar ainda mais a beleza da atriz e empreendedora Flavia Alessandra, em sua passagem pela cidade que está fazendo parte da programação do Gramado Summit.

Diretoria da Gramado Parks, Denis Mioli, Ronaldo Beber e Lísia Diehl, no lançamento da Varanda Espaço de Eventos no resort Buona Vitta da Gramado Parks.

A jornalista Giuliana Morrone, conhecida por seus trabalhos no Grupo Globo, onde atuou por 23 anos, estará em Gramado para participar do Connection Terroirs do Brasil 2024, que acontece de 15 a 18 de maio.

Zenaide Port comemora a casa nova da Z Art’s Doce & Café, que agora está na Rua Danton Corrêa da Silva, 667, em Canela, próximo ao Centro de Feiras. O ambiente acolhedor traz em seu menu, delícias para cafés da manhã e diferentes momentos.

Para marcar os 98 anos do Esporte Clube Serrano, na noite de 27 de abril ocorrerá um jantar-baile. O evento contará com a animação ao vivo da banda Musisul e as batidas envolventes do DJ Jeferson, garantindo uma noite memorável para todos os presentes. Além disso, o jantar estará sob a batuta do Mauricio’s Buffet, prometendo uma experiência gastronômica excepcional. O evento terá início às 20h.

Mais informações na secretaria do Clube ou pelo whats (54) 99158-9433