Verba para novo ginásio municipal vira polêmica em Canela

Opinião dos partidos de oposição mobiliza esportistas e transfere rodada da 3ª divisão

A posição dos partidos de oposição de Canela, PSDB e PDT, na sessão da última segunda (8), tem mobilizado os esportistas canelenses. Na Câmara, foi apresentado um projeto de lei para recebimento do recurso de R$ 9 milhões, que será utilizado para a construção do ginásio na área da Celulose.

Nesta sessão, PDT e PSDB, através de seus vereadores Vellinho e Carmen Seibt, não quiseram votar o projeto no dia, alegando pouco tempo para se inteirar do assunto e que o tema deveria ser analisado com mais calma.

Por outro lado, atletas e dirigentes de diversas equipes estão se mobilizando para ir à próxima sessão da Câmara. Eles entendem que o Esporte já esperou muito tempo para ter este recurso e que o assunto deveria ser tratado com mais agilidade dentro do Legislativo.

Ainda, os esportistas devem cobrar dos vereadores a manutenção dos R$ 9 milhões para o ginásio, sem propostas de dividir o recurso com outras áreas. A mobilização foi tão forte, que, a pedido das equipes, o DMEL teve que transferir a 8ª rodada da 3ª divisão, prevista para segunda (15), para a terça (16), um pedido dos desportistas para que pudessem estar na sessão.

A Folha de Canela entrou em contato com os partidos, pedindo sua posição oficial sobre o tema.

POSIÇÃO DO PSDB SOBRE O PL 19/2024 – Ginásio Municipal

O PSDB é favorável que Canela tenha um ginásio de esportes municipal, bem como a toda e qualquer ação que beneficie o esporte.

Diante do exposto prioriza que absolutamente todo o processo que envolva a “coisa pública” siga a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dessa forma com tempo justo para análises técnicas, para que não crie posteriormente maiores transtornos a comunidade de Canela como já ocorreram com outros projetos como o próprio “pórtico” da cidade que nunca pode ser concluído até hoje.

Desta forma, defende que o projeto tramite de forma adequada para garantir a higidez jurídica necessária e no mérito entende que a classe esportiva merece todo apoio, o qual está chegando atrasado pelo governo atual, tendo em vista que o governo está no seu final.

Com diálogo e responsabilidade poderemos construir uma cidade melhor que valorize o esporte verdadeiramente.

POSIÇÃO DO PDT SOBRE O PL 19/2024 – Ginásio Municipal

O PDT de Canela recebe com bons olhos o pedido do jornal Portal da Folha para emissão de opinião sobre o Projeto de Lei nº19, mas, infelizmente, no tempo exíguo concedido de apenas duas horas, não conseguiríamos reunir a Executiva do partido e vereadores do partido para tratar de um projeto com 76 folhas que entrou na Casa Legislativa há apenas 3 dias.

O que o PDT destaca é que é sim a favor de um ginásio em Canela, pois não existe nenhum e, ainda, inclusive defendeu publicamente como uma das alternativas para o atual local do Centro de Feiras. Certo é que, sem a leitura do projeto e com aprovação no afogadilho, o PDT sequer teve acesso e talvez nem exista projeto de execução do suposto ginásio, sendo que eventual aprovação assim no escuro não parece interessar a maioria da sociedade.

O partido entende que deliberar e aprovar o projeto sem conhecimento pelos vereadores para receber R$ 9.800.000,00 que virão a ser liberados nas mãos do governo Constantino com uma suposta promessa de construção de ginásio no bairro celulose seria temeroso em razão do baixo resultado de entregas deste governo, em razão do histórico de corrupção deste governo, a condenação de improbidade administrativa do prefeito em primeira e segunda instância no caso do tornado e em razão das falsas promessas feitas para a sociedade já com mais de 5 anos como prometendo construir a escola Tio Beto, no Canelinha ou a Escola Rodolfo Schlieper no Sesi ou a pavimentação da rua Dr. Ruy Viana da Rocha, desde 2020.

O PDT destaca que o projeto deve ser lido pelos vereadores e pelas comissões e não atropelar os ritos por quem sequer lerá uma linha do projeto. O PDT destaca que não há notícias de que exista licenciamento ambiental para realizar esta obra, que é um requisito sem o qual a obra não acontece, o que revela possível politicagem com esse projeto de lei por parte do governo e seus líderes.

Ainda, o PDT de Canela tem dúvidas quanto à possibilidade jurídica de realizar a construção do ginásio naquela área, conforme dúvidas levantadas na entrevista ao vivo do prefeito Constantino ao Portal da Folha. O PDT também se vê obrigado a questionar porque desses R$ 9.800.000,00 apenas R$ 800.000,00 vão para o Sonho de Natal, sendo o maior evento do Município e correndo da forma como ocorreu no ano passado.

O PDT entende que existem demandas mais urgentes na cidade para esse ano, como a Páscoa, que sem a iniciativa privada ficou à mercê de não ocorrer, e as incertezas e silêncio sobre a realização da edição do Sonho de Natal deste ano. Por fim, sempre necessário destacar as palavras do presidente da Câmara de Vereadores quando em entrevista ao Portal da Folha afirmou que não faz parte da cartilha do governo Constantino, o esporte e a cultura.