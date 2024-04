Após janela partidária, comissões da Câmara de Canela tem mudanças nas composições

A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT), teve agora o ingresso do vereador Luciano Melo e segue contanto com Emilia Fulcher e Merlin Jone Wulff em sua composição. As reuniões semanais ocorrem nas quartas-feiras.

Já a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que já contava com os vereadores José Vellinho Pinto e Alfredo Schaffer, recebe agora o vereador Marcelo Savi.

Além destas duas, a Câmara ainda conta com a Comissão de Constituição, Justiça e Tributação (CCJ-R), que conta com os vereadores Jerônimo Terra Rolim, Carmen Lúcia Seibt de Moraes e Carla Reis.