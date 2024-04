Dia D da vacina contra a gripe movimenta unidades de saúde

As unidades básicas de saúde dos bairros Canelinha, Santa Marta, São Luiz, Leodoro de Azevedo e Central, estiveram abertas no sábado (13.4), das 8h às 12h e das 13h às 16h, , para o Dia D de vacinação contra a Influenza.

A aposentada Lucia Macedo, 76 anos, tomou a vacina que protege contra a Influenza, ela está dentro do público-alvo acima de 65 anos. “Eu sempre tomo minhas vacinas porque protege. Eu acredito que todos deveriam fazer o mesmo – vacina é garantia de mais saúde “, ponderou.

A campanha nacional tem como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores da Saúde; gestantes e puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade.

Para quem faz parte destes grupos prioritários e não conseguiu se vacinar no sábado, procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira, com um documento com CPF, cartão de vacina, relatório de comprovação da condição de saúde (pessoas com comorbidades) e/ou comprovação de vínculo trabalhista (categorias profissionais). A vacina contra a Influenza estará disponível até o dia 31 de maio, 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.