Escritor gramadense, Ariel Fonseca Pulsz, marcará presença na 48ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires

O escritor gramadense Ariel Fonseca Pulsz está com sua presença confirmada na prestigiada 48ª Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, na Argentina.

Considerada uma das cinco maiores feiras do livro do mundo, o evento também se destaca como um dos maiores acontecimentos culturais da América Latina.

A participação de Ariel Fonseca Pulsz incluirá a imersão em oficinas literárias e o estudo da rica cultura argentina, promovendo uma experiência enriquecedora para o autor.

Após seu retorno, o escritor planeja uma série de atividades na cidade, que incluem palestras em escolas, apresentações em bibliotecas e colaborações em centros de atenção psicossocial.

O projeto de Intercâmbio Literário, pelo qual Ariel foi contemplado, recebeu apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Gramado por meio do edital de concessão de bolsas culturais, conforme previsto na lei Paulo Gustavo.

A participação do escritor na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires representa não apenas uma oportunidade de networking e aprendizado, mas também um momento de representação cultural para Gramado e para o Brasil no cenário internacional da literatura.

O escritor

Ariel Fonseca Pusz, nasceu em Julho de 1995 na cidade de Gramado-RS, adepto da neurolinguística e formado em Gestão Ambiental, visa frentes ambientalistas e filosóficas da existência humana.

O escritor da saga de livros “As Crônicas de Sathira” iniciou sua trajetória literária no ano de 2017, honraria de seus livros levou sua arte do sul do Brasil para o Mundo, tendo-as reconhecidas em países como Portugal, França, Espanha, Angola e Moçambique.

Selecionado pelo prêmio nacional de literatura através da editora Porto de Lenha, é participante ativo de renomadas feiras de livros, entre elas a FILIGRAM – Festival Internacional Literário de Gramado, e representante do estado do Rio Grande do Sul na feira do livro de Crateús, Ceará.

O autor é reconhecido com o título honorífico de agente cultural do município de Gramado-RS e atualmente é escritor, músico e palestrante.