Homem mata vizinho estrangulado com fio de luz em Nova Petrópolis

Um terrível incidente abalou a área rural de Nova Petrópolis na noite deste domingo (14), quando um homicídio foi registrado por volta das 21h, na ERS-235, na Linha Araripe. A vítima, identificada como Claudiomiro dos Santos, de 35 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento.

O suspeito do crime foi detido em flagrante pela Brigada Militar, por volta das 22h50min, segundo informou o delegado Fabio Idalgo Peres. O crime teria sido cometido utilizando um fio de luz, conforme relatado pelo delegado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gramado. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizou uma perícia no local e procedeu com a remoção do corpo da vítima.

Até a manhã desta segunda-feira, não foi identificada uma motivação clara para o crime, de acordo com o delegado Peres. O suspeito, que também apresentava ferimentos na cabeça provocados por cortes de faca, alega legítima defesa. Informações indicam que tanto ele quanto a vítima estavam sob efeito de álcool.

Diante dos indícios e das circunstâncias do crime, a Polícia Civil está trabalhando com a hipótese de homicídio doloso por estrangulamento, enquanto continuam as investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Vídeo disponibilizado pela Polícia Civil de Nova Petrópolis.