Paradouro das Nuvens, entre Gramado e Igrejinha, abre ao público no dia 19 de maio

Inaugura no dia 19 de maio, na divisa de Gramado com Igrejinha, o novo atrativo turístico que promete impactar o turismo entre os vales dos Sinos, Paranhana e a Serra Gaúcha.

A atração conta com uma das vistas mais privilegiadas do Estado com vista para os vales. O Paradouro das Nuvens tem uma vista privilegiada do Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e parte da região metropolitana de Porto Alegre. Em dias de melhor visibilidade é possível enxergar parte da Arena do Grêmio e aviões levantando voo do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Em dias com nebulosidade e nuvens, o local também tem vista privilegiada, com vista muitas vezes acima das nuvens que encobrem os vales.

O atrativo fica localizado na divisa entre Gramado e Igrejinha, na Estrada Geral Linha Dreyer, 4015, bairro Serra Grande, e tem cerca de 800 metros acima do nível do mar, em uma área praticamente inexplorada na região. O empreendimento está localizado a 24 km do Centro de Gramado, 15 km do Centro de Igrejinha, 92 km do aeroporto de Porto Alegre, 20 km de Três Coroas e 31 km de Canela.

A abertura ao público acontece a partir das 16 horas, do dia 19 de maio, com ingressos já sendo comercializados a R$ 50,00 por pessoa, mediante reserva antecipada. O dia de abertura terá atrações especiais. Estão confirmados o saxofonista Vini Netto e o DJ Edsom Wolff.

Os ingressos são limitados a cerca de 200 pessoas e as reservas podem ser feitas pelo telefone/whats (54) 9702-8943. Em caso de condições climáticas adversas, a abertura poderá ser transferida.

Após o dia de inauguração os ingressos para acesso ao local serão de R$ 30,00 por pessoa.

O local estará aberto para o público em geral, mas também sediará eventos de pequeno e médio porte próprios e terceirizados, casamentos, aniversários, sunsets e eventos corporativos em geral.

A estrutura contempla um deck, banheiros, espaço gourmet e estacionamento. Balanços e cenários instagramáveis com a incrível vista de fundo completam a experiência. Os acessos via Gramado e via Igrejinha também estão sendo melhorados para garantir uma melhor experiência aos usuários.

Inicialmente os visitantes poderão visitar o Paradouro às sextas das 16 às 22 horas, sábados e domingos das 14 horas às 22 horas.

Mais informações e reservas pelo instagram: @paradourodasnuvens ou pelo fone/whats: (54) 9702-8943.

SERVIÇO

Paradouro das Nuvens

Abertura dia 19 de maio

Ingressos: R$ 50,00 por pessoas

Sextas das 16 às 22 horas, sábados das 11 horas às 22 horas e domingos das 11 às 22 horas.

Mais informações e reservas pelo instagram: @paradourodasnuvens ou pelo fone/whats: (54) 9702-8943.

Localização maps.app.goo.gl/7ydegmsmdQ3co2nd6