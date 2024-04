Polícia Civil de Canela realiza cercamento ao terreno da delegacia de polícia

A Polícia Civil de Canela finalizou, no início desta semana, a construção de um muro ao redor de todo o terreno da Delegacia de Polícia da cidade. A obra, que custou cerca de cento e trinta mil reais, foi viabilizada por recursos de emendas impositivas da Câmara de Vereadores de Canela, indicadas pelas bancadas do PDT e do Republicanos. O Delegado Vladimir Medeiros, titular do órgão policial, informou que o cercamento do terreno trará ainda maior segurança ao patrimônio público e à segurança de todos que circulam no prédio policial, seja servidores ou pessoas da comunidade. Todo o trâmite burocrático para liberação das verbas e administração da obra foi viabilizado pelo MOCOVI de Canela (Movimento Comunitário de Combate à Violência), desde a realização de estudos técnicos, busca de orçamentos para o menor preço, fiscalização e execução da obra. O Delegado Vladimir agradeceu às bancadas partidárias pela indicação, ao MOCOVI por toda a gestão do processo, bem como aos setores jurídico da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Canela.