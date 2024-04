Santos V.M. conquista título de campeão da Terceira Divisão de Futsal 2024

Após 131 jogos com a participação de 50 equipes, chegou ao fim na última sexta-feira (12) o Campeonato Municipal da Terceira Divisão de Futsal 2024. Com grande torcida no Ginásio do Perinão e em jogo emocionante, o Santos V.M. venceu por 2 a 1 o A.F.C. Amigos e conquistou a taça dourada.

O time dos Santos também foi destaque com os goleadores da competição: João Victor Ferreira de Lima, Fabio Augusto da Silva Ferreira e Roberto dos Santos Ferreira conquistaram o título com 11 gols cada. O atleta destaque foi Fábio Augusto da Silva Ferreira, do Santos V.M. Já o título de goleiro menos vazado ficou com Victor Dressel Costa, do América 66, que levou apenas quatro gols ao longo da competição.

Os quatro primeiros classificados da Terceirona garantiram vaga para a Segunda Divisão de Futsal. Santos V.M., A.F.C. Amigos,Kikis/Hui Poke e Os Galáticos vão participar da competição.