Secretaria de Obras e Secretaria de Trânsito dão início à repavimentação da rua 1º de Janeiro, em Canela

Obras vão melhorar infraestrutura viária e segurança no tráfego.

Durante o mês de março, a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura em colaboração com a Secretaria de Trânsito Transporte e Fiscalizações deu início a um projeto de repavimentação na rua 1º de Janeiro. Essa iniciativa visa não apenas melhorar a infraestrutura viária, mas também a segurança e fluidez do tráfego nesta via da cidade.

O projeto foi meticulosamente planejado e será executado em três fases distintas: drenagem, pavimentação e sinalização. Cada fase desempenha um papel crucial na revitalização da rua, garantindo sua durabilidade e funcionalidade a longo prazo.

Para minimizar os transtornos aos residentes e usuários da via, as obras estão sendo realizadas por trechos, permitindo que partes da rua permaneçam acessíveis enquanto outras passam por intervenções. Essa estratégia visa mitigar os inconvenientes típicos de obras viárias e manter a mobilidade na região afetada.Até o dia 29 de abril o trecho que receberá o bloqueio será da Rua 21 de abril até a Rua da República. Durante o final de semana o trânsito estará livre para tráfego normal.

O período de duração estimado para conclusão do projeto é de seis meses. No entanto, é importante ressaltar que esse prazo pode sofrer ajustes devido às condições climáticas adversas que possam surgir ao longo do processo. A flexibilidade é fundamental para garantir a qualidade e segurança das obras, mesmo diante de desafios imprevistos.

Vale destacar que esse empreendimento está sendo conduzido pela empresa Encopav Engenharia LTDA. O investimento total para a realização dessa obra é substancial, totalizando R$2.946.212,52, um reflexo do compromisso das autoridades municipais em promover o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos.