Terceira divisão de futsal de Canela encerra segunda semana de jogos com 80 gols em 14 jogos

O Campeonato Municipal de Futsal de Canela – 3ª divisão, encerrou mais uma semana de jogos, com a realização da 7ª rodada, na última sexta (12), no Ginásio Carlinhos da Vila.

Foram 14 jogos e 80 gols, na última semana, mostrando o nível de competitividade do campeonato.

Na sexta, o Real Matismo enfrentou Os Guri da Resenha, vencendo por 6 x 1. Anderson, Bruno, Vitor (2) e José Régis (2), marcaram para o Real Matismo, enquanto Renato descontou para Os Guri.

No segundo jogo da noite, o Garfo & Bombacha estreou na competição, fazendo um duro enfrentamento com o Atlético Canelense, acabando vencendo o confronto por 2 x 1. O pivô Donei marcou duas vezes para o Garfo e Ovelha descontou para o Atlético.

O Âncora C saiu vitorioso contra Mercenários, que tiveram uma expulsão cedo na partida e jogou praticamente todo o tempo sem opção de substituição no banco. O placar de 3 x 0 poderia, inclusive, ter sido mais elástico, tendo como destaque a atuação do goleiro Flávio, pelo Mercenários. João, Jordano e Ítalo, marcaram para o Mercenários.

O último confronto marcou a vitória por 4 x 1 do Galera do Estevão sobre o Tottehan/Monterrrey. Pino, Maneco e Léo (2) marcaram para o GDE e José descontou para o Tottehan.

A próxima rodada acontece nesta terça (16), com os confrontos entre Bayer moleque X Águia Futsal, Sonho Olímpico x Boleiros, Rio Branco x River e Del Trago x União Rancho Grande, rodada com transmissão do Portal da Folha pelo YouTube e pelo Facebook.