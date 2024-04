Alunos da Escola Barão do Rio Branco participam de atividades do Programa Saúde na Escola

A Escola Municipal Barão do Rio Branco está empenhada em proporcionar aos seus alunos uma educação integral, abrangendo não apenas os aspectos acadêmicos, mas também promovendo a saúde e o bem-estar. Em parceria com a Prefeitura, através das secretarias da Saúde e Educação, e com o apoio da Polícia Civil e da sociedade civil, os estudantes participam de atividades do Programa Saúde na Escola, uma iniciativa do Ministério da Saúde, que visa contribuir para o desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino, promovendo ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

Na sexta-feira (12.4), os alunos tiveram a oportunidade de receber uma palestra sobre saúde bucal, ministrada de forma voluntária pelo Dr. Eduardo Zini Port.

A palestra abordou a importância da saúde bucal na prevenção de diversas doenças e destacou a relevância da higiene bucal como medida preventiva fundamental. O Dr. Port ressaltou que a prevenção é o melhor tratamento e enfatizou a necessidade de conscientização desde a infância para garantir uma boa saúde bucal ao longo da vida.

Durante a palestra, os alunos demonstraram grande interesse e participação ativa, demonstrando curiosidade e fazendo perguntas pertinentes. Espera-se que, após as explicações e conversas, os estudantes possam melhorar seus hábitos de higiene bucal e reduzir o consumo excessivo de açúcar, contribuindo assim para a prevenção de problemas futuros relacionados à saúde bucal.