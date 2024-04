Cães do Cempra recebem brinquedos

Os cães do Centro Municipal de Proteção Animal (CEMPRA) estão mais felizes do que nunca! Graças à iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de Canela, nossos amiguinhos peludos receberam brinquedos novinhos para alegrar o dia deles.

O programa de enriquecimento ambiental implementado no CEMPRA visa proporcionar um ambiente mais estimulante e agradável para os cãezinhos abrigados. Com os novos brinquedos, eles têm a oportunidade de se divertir, exercitar e estimular suas mentes curiosas.

O secretário Leandro Pereira Heidtmann recebeu a doação de brinquedos para os animais e fez a distribuição com muito carinho. “Algumas reações foram hilárias: enquanto alguns cães abraçaram a novidade imediatamente, outros ficaram curiosos ou um pouco desconfiados. Mas, no fim das contas, todos terão a chance de se divertir e aproveitar os presentes” contou.

Essa iniciativa não apenas reflete o compromisso da Secretaria de Meio Ambiente com o bem-estar dos animais, mas também promove a conscientização sobre a importância da adoção responsável e do cuidado com nossos companheiros de quatro patas. Nesse sentido, a atual gestão procura, junto com a participação da sociedade e colaboradores, promover a proteção animal por meio de ações como esta que é um dos resultados dos workshops já realizados sobre o assunto.