Esportistas lotam Câmara de Vereadores e garantem aprovação de R$ 9 milhões para o Ginásio Municipal de Canela

Na noite de ontem, 15, foi aprovado por unanimidade durante Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Canela o Projeto de Lei 19/2024, que “Autoriza o Poder Executivo a receber Recurso Vinculado para aplicação de contrapartida de contrato de concessão nº 145/2004”. Na oportunidade, o plenário da Câmara de Vereadores estava cheio de desportistas do município buscando esta aprovação.

Este projeto, em tese, trata da concessão de serviços de água e esgoto no Município de Canela e a verba proveniente deste contrato será aplicada na construção de um Ginásio Esportivo no bairro Celulose, e também parte dele no próximo Sonho de Natal.

O valor a ser repassado ao município em duas parcelas é de R$ 9.000.000,00, e será utilizado para garantir o financiamento da construção do ginásio, uma importante obra para a comunidade, objetivando fomentar e incentivar o esporte e o lazer.

Além disso, o montante de R$ 800.000,00 será utilizado para garantir o financiamento do evento 37º Sonho de Natal de Canela 2024, que já está consolidado no Município e ocorre anualmente.