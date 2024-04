Canela participa da maior feira de turismo da América Latina

Secretaria de Turismo está na feira junto ao estande do Rio Grande do Sul

Com grande oportunidade de negócios no setor de turismo, Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, participa de mais uma edição da WTM América Latina 2024, entre os dias 15 e 17, em São Paulo (SP). O evento da indústria de viagens e turismo reúne trade turístico internacional e oferece grandes oportunidades de atualização, conhecimento e desenvolvimento no setor.

O evento conta com uma estrutura que expõe os mais variados segmentos e destinos turísticos, e abrange as operadoras de turismo, hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos, empresas de tecnologia e outros players do setor.

Gilmar Ferreira, secretário de Turismo de Canela e André Trein destacam a importância do evento para a promoção do turismo tanto no nível nacional quanto no internacional. “É nessa feira que estados e países têm a oportunidade de fazer rodadas de negócios e mostrar o seu turismo interno, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo”, disse Gilmar.

A feira espera reunir 620 expositores de quarenta países, 27 mil profissionais de viagem, além de ofertar conferências, rodadas de negócios e eventos de networking.