Coral Viva a Vida comemora 30 anos

Num período em que a inclusão social da Terceira Idade era pouco discutida, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) já demonstravam uma visão à frente de seu tempo. O Coral Viva a Vida da Faccat celebrou três décadas de atuação, desde sua fundação em 31 de março de 1994 pelo Centro de Arte e Cultura da Instituição. Este coral encanta e inspira por onde passa, deixando um rastro de otimismo ao longo dos anos, com apresentações em diversas localidades e cidades.

Para os membros do Coral, ele representa mais do que simplesmente um grupo de canto. É uma fonte de inspiração, transformação e cura, transcendendo as expectativas iniciais. Seu nome foi escolhido por votação entre os primeiros membros, sob a direção da professora de música Liris Heller, e sua primeira canção foi “Prenda Minha”. Atualmente, sob a regência da professora Eni Masera, que há 22 anos promove a integração das coralistas e os ensaios ocorrem semanalmente às quintas-feiras, das 14h às 16h30, no campus da Faccat.

Transformando vidas

Para celebrar esta data marcante, o grupo organizou uma celebração em 11 de abril, reunindo as integrantes para uma confraternização. Dona Verena Adan, de 86 anos e participante do Coral há 11 anos, expressa sua gratidão: “O Coral representa tudo para mim. É alegria, é saúde. A gente fica contente em vir para a Faccat. Por causa do Coral Viva a Vida, eu já canto em outras quatro sociedades, que me convidaram para participar”.

Carmem Zambelli, a caçula do grupo com 55 anos e seis anos de participação no Coral, compartilha sua satisfação em fazer parte deste grupo: “Gosto de ajudar as pessoas. Gosto de me doar, e aqui, além de cantar, eu ajudo minhas amigas. O Coral traz motivação, longevidade, traz vida”, ressalta.

Dona Juraci Martins Lamberti, aos 89 anos e membro do Coral há 25 anos, destaca: “O Coral é uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida. Tudo é maravilhoso. É muito bom. Tenho amigas de verdade”. Sua colega de canto, dona Vera Hehn, de 72 anos, acrescenta: “O Coral Viva a Vida me deu amparo em um momento triste da minha vida. Elas me acolheram bem. Me deram força. Sou outra pessoa desde que entrei no Coral. Música é vida”.

Três décadas de dedicação aos idosos

Ao falar sobre o significado do Coral Vida a Vida, a regente Eni Masera mal consegue conter a emoção ao narrar seu amor pelo grupo de idosos: “O coral hoje faz parte da minha vida. É o que me realiza no momento”, revela.

Já o diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, reforça que a Instituição sempre buscou acolher os idosos em suas atividades. “Tanto o Coral como o grupo de Informática para a Terceira Idade foram criados no começo dos anos 90. Desde aquela época, já tínhamos a preocupação e o compromisso que incluir os Idosos em nossas ações”, destaca.