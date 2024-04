Jeferson Lodéa segue com as rédeas do CTG Querência

Jeferson Lodéa foi reeleito patrão do CTG Querência em Assembleia realizada na noite do último dia 15, reforçando sua liderança na entidade.

A eleição marca sua terceira gestão à frente da entidade, um testemunho claro de sua dedicação e habilidade na condução do Querência. Durante seu primeiro mandato, Lodéa enfrentou os desafios impostos pela pandemia de COVID-19, um período delicado, que exigiu resiliência e determinação. No entanto, junto com os demais membros da patronagem, não apenas equilibrou as finanças do Querência, mas também promoveu a reforma no salão de bailes, garantindo que a tradição e a infraestrutura do CTG permanecessem sólidas.

Em seu discurso de posse Lodéa comentou: “fico muito feliz em estar novamente a frente dessa entidade tradicionalista, que este ano completa 70 anos de existência. Muito já foi feito, porém temos muito a fazer ainda. Obrigado a todos pelo apoio e nos colocamos a disposição no que pudermos ajudar.”

Com a incumbência de dirigir o CTG Querência pelos próximos dois anos, além de Jeferson como Patrão, a patronagem eleita inclui Luiz Kerschner como Vice-Patrão, Renata Adams como Vice-Patroa, Alexandre Boff e Gilsa Dias Kerschner como Tesoureiros, Morgana Santos como Secretária, e Ivan Biazus Reis e Glaucia Gross Port nos Departamentos Social, Artístico e Cultural. Marco Aurélio Pinto Miranda atuará como Assessor da Secretaria.

O Conselho de Vaqueanos, que tem o dever de colaborar com os “feitos” da patronagem e examinar as contas, foi também eleito na mesma Assembleia. Diego Santos e Rafael Zanatta e Leonardo Lodéa assumiram os cargos de presidente, vice-presidente e secretario, respectivamente. Fazem parte também Sirinei Santos, Antônio Oliveira, Emílio Fogaça, Renato Boeira, Paulo Celir e Delcio Cavalli. Na suplência: Tiago Port, José Araújo e Gilmar Freitas de Azevedo.

O primeiro evento desta nova gestão é a Festa Campeira – 70 anos do CTG Querência, que ocorrerá de 3 a 5 de maio no Parque de Rodeios Saiqui. O evento contará com provas campeiras e fandango, animado pelas apresentações de Jeito Serrano e Os Mateadores. Será uma oportunidade para a comunidade se reunir, celebrar as tradições gaúchas e dar início a mais um capítulo emocionante na história do CTG Querência.