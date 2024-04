Pavilhões do Expogramado recebem melhorias para a 33ª Festa da Colônia

Desde o início de março, os pavilhões do Expogramado estão sendo preparados para a realização da 33ª edição da Festa da Colônia, que inicia no dia 25 de abril. A programação ocorrerá diariamente, com exceção da quarta-feira, dia 08 de maio, e segue até o dia 12 de maio. As melhorias estão sendo realizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos em conjunto com a Secretaria de Agricultura.

Assim como ocorreu nos anos de 2021, 2022 e 2023, a equipe da Prefeitura de Gramado realizou a substituição das madeiras, que são produzidas pela Serraria Municipal, pintura e reformas, além do paisagismo realizado pelo Horto Municipal Oscar Knorr, da Secretaria de Agricultura.

“Inclusive estamos instalando corrimões e decorando os parapeitos com floreiras para melhorar alguns locais e proporcionar uma melhor experiência aos visitantes da Festa”, disse o Secretário de Obras, Willian Camillo. Para ele “a Festa da Colônia possui uma relevância histórica e cultural para todos os gramadenses, por isso estamos empenhados em oferecer à comunidade e aos visitantes um espaço agradável e bem cuidado. Até o dia 25 os nossos esforços estarão concentrados para atender as expectativas de todos e realizamos mais uma vez uma grande Festa”, garante Willian.

A 33ª Festa da Colônia de Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e conta com a Lei de Incentivo à Cultura. O apoio é do Sebrae Agronegócio – empreendedorismo que transforma, Sicredi Pioneira e Orquídea Alimentos. A hospedagem oficial é da Laghetto e colaboração da RBT Internet, Fecomércio Sesc/Senac. O apoio institucional é da EMATER/RS. O Agente Cultural é a AM Produções. A promoção é da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur.

A Festa da Colônia ainda conta com a correalização da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria Municipal da Agricultura.

Paralelamente à Festa da Colônia acontece no complexo do Expogramado a Feira Feito em Gramado com mais de 170 expositores.

Serviço:

33ª Festa da Colônia – Unindo origens, celebrando tradições.

Onde: Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111, Centro)

Quando: de 25 de abril a 12 de maio de 2024.

Fechado na quarta, dia 08 de maio.

Demais dias da semana das 10h às 22h.

Acesso a Festa e Estacionamento – gratuito.