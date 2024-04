Polícia Civil inaugura Sala das Margaridas, em Gramado

Nesta sexta-feira (12/04), foi inaugurada mais uma Sala das Margaridas, desta vez na Serra Gaúcha, junto à Delegacia de Gramado. Sendo este um lugar de acolhimento humanizado às mulheres em situação de violência.

Esse espaço reforça o compromisso da Polícia Civil em garantir os direitos das mulheres vítimas de violência, oferecendo a elas a proteção e o apoio que precisam e merecem, com foco na Lei Maria da Penha.

A Sala das Margaridas é um ambiente que garante a privacidade das vítimas, para que possam fazer os seus relatos de forma que se sintam acolhidas e seguras, para que tenham a coragem de solicitar medidas protetivas de urgência e demais encaminhamentos previstos na legislação. O atendimento, sempre que possível, é feito por uma policial feminina.

Atualmente, existem 21 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher no Rio Grande do Sul, além de Delegacias de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGVs) com a atribuição para atendimento das mulheres vítimas de violência.

A Polícia Civil gaúcha também conta com a Delegacia Online da Mulher, que permite o registro de ocorrências de forma digital. Ademais, são empreendidas uma variedade de iniciativas, incluindo palestras, atividades pedagógicas, distribuição de panfletos e campanhas informativas, a fim de conscientizar a população sobre a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher.

“Estamos colhendo grandes resultados positivos na segurança pública do Rio Grande do Sul, sendo 2023 o melhor ano da série histórica, monitorada desde 2010, de combate ao crime, com quedas significativas de indicadores. Também tivemos a redução de 70% nos feminicídios em março deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, reforçando a importância das Salas das Margaridas, como a que inauguramos hoje – a 82ª do estado. Este e outros números representam o compromisso do governo do Estado com a segurança dos gaúchos”, destacou o Governador em Exercício, Gabriel Souza.

O Subchefe de Polícia, Delegado Heraldo Chaves Guerreiro enalteceu a importância de uma Polícia Civil forte e uma parceria com a população local,para bem prestar um serviço público de qualidade.

A solenidade contou com a presença Exmo Sr Governador do Estado em Exercício, Gabriel Souza; do Prefeito de Gramado, Sr Nestor Tissot; do Secretário da Segurança Pública, Sandro Caron; do Subchefe de Polícia, Delegado de Polícia Heraldo Chaves Guerreiro. Também, participaram o Diretor do Departamento de Polícia do Interior, Delegado Anderson Spier e o Titular da 2ª Delegacia de Polícia Regional do Interior – Gramado, Delegado Gustavo Celiberto Barcellos. Ainda, o Comandante do 1º BPAT de Gramado, Tenente Coronel André Lima da Silva e o Comandante dos Bombeiros de Gramado, Coronel Pedro Henrique Costa Sanhudo, dentre outros representantes da segurança pública da região.

Prestigiaram o evento, ainda, o Deputado Estadual Joel Wilhelm; o Presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Luis Antônio Barbacovi; a Diretora do Foro de Gramado, Juíza Aline Ecker Rissato; o Promotor de Justiça, Max Roberto Guazzelli; o Defensor Público de Gramado, Dr Igor Menini da Silva, dentre várias autoridades da região do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, e empresários da região.