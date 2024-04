2.4 Inteligência Financeira

Caro leitor, nosso cérebro é uma máquina maravilhosa com a qual podemos criar e fazer qualquer coisa que quisermos e imaginarmos. O conceito de inteligência pode ser estendido para o mundo das finanças, pois saber como funciona o universo do dinheiro tornou-se essencial para quem deseja uma vida próspera e cheia de realizações. Assim, podemos afirmar que a inteligência financeira é fundamental para tomar as melhores decisões quando o assunto é dinheiro.

Precisamos lembrar que até agora nós falamos de educação financeira e chegamos na inteligência financeira, o que será que diferencia uma coisa da outra? Vamos relembrar o conceito de educação financeira primeiro, que é o processo de aprendizado sobre finanças. Através dela, é possível desenvolver a compreensão a respeito de conceitos financeiros. Um exemplo é fazer um curso que ensina a construir um planejamento financeiro.

Por outro lado, a inteligência financeira está diretamente relacionada à inteligência emocional, pois o comportamento financeiro é mais emocional do que racional e está ligado a habilidade de reconhecimento de nossas capacidades financeiras, organização e disciplina.

A educação financeira é acessada pelos diversos meios, que nos oportuniza o entendimento o que precisa ser feito para organizar nossas finanças, mas não significa e tampouco garante que vamos agir de maneira inteligente com nosso dinheiro, pois o conhecimento só traz resultado quando é colocado em prática e é disto que trata a inteligência financeira. Resumindo, a educação financeira fornece o conhecimento para que você aplique utilizando a inteligência financeira.

Como toda a habilidade e competência, a inteligência financeira pode ser desenvolvida em qualquer momento da vida. Quem desenvolve sua inteligência financeira passa a ter uma relação mais amigável com o dinheiro que deixa de ser uma fonte de preocupação e se torna um instrumento para a realização dos objetivos estabelecidos. Mas é importante que saiba que não existe uma fórmula mágica para desenvolver a inteligência financeira. Além disso, esse é um processo que pode levar tempo.

Para conseguir avançar e ter inteligência financeira, é preciso um misto de curiosidade e ousadia. Curiosidade para ir mais a fundo e descobrir o mundo por trás das escolhas fáceis e ousadia para simplesmente não aceitar a escolha mais fácil e questionar as possibilidades.