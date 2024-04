33ª Festa da Colônia de Gramado inicia dia 25, confira as atrações!

A 33ª Festa da Colônia de Gramado inicia no próximo dia 25 de abril. A Festa acontece de 25 de abril a 12 de maio, no complexo do Expogramado, em Gramado (RS). O evento celebra a tradição, cultura, trabalho e a contribuição dos imigrantes alemães, italianos e portugueses no desenvolvimento do município.

O evento terá 18 dias de duração, funcionando diariamente. Segundas às sextas feiras das 10h às 22h, e sábados, domingos e feriados das 10h às 23h no complexo do Expogramado. Não abrirá somente na quarta-feira, dia 08 de maio.

Confira o que terá na Festa da Colônia em sua 33ª edição:

Feira de Produtos

A força das agroindústrias do município poderá ser conferida na Feira de Produtos, onde serão comercializadas compotas, licores, embutidos, facas artesanais, mel, queijos, chás, geleias, vinhos, cervejas e artesanato rural.

Corte da Rota Romântica no Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil

Em homenagem ao Bicentenário da colonização Alemã no Brasil,as cortes das cidades que fazem parte da Rota Romântica estarão no dia 4 de maio no palco principal da Festa da Colônia , participando do Concurso que irá eleger a Corte da Rota Romântica no Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, com a presença de jurados ilustres e escolha da melhor torcida.A corte da Festa da Colônia estará representando Gramado.

Corte da Festa

A Rainha e Princesas da Festa da Colônia são uma atração à parte. Circulam pela Festa, fazem fotos com os visitantes e mostram uma simpatia que cativa a todos. São elas: a Rainha Júlia Brezolla Fritsch da Linha Quilombo, e as Princesas Manuela Cavichion da Linha Furna e Ana Paula Thomazi da Linha Gambelo. Nesta edição da Festa acontece no último final de semana, dia 11 de maio as 18h no palco principal o evento da escolha da nova Corte que irá representar o evento no biênio 2025 e 2026.



Festa dos Espantalhos

Os espantalhos serão decorados ao longo da Avenida Borges de Medeiros, transformando-se numa atração divertida e muito peculiar. Nas lavouras, este tipo de peça é utilizado para espantar os pássaros das plantações. Este concurso possibilita que as empresas locais participem, deixando seus bonecos estilizados, contribuindo para o embelezamento do evento e expondo também a sua marca. O vencedor receberá um Espantalho de Cristal, da Cristais de Gramado. A decoração dos espantalhos acontece dia 27 de abril, às 16 horas, na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Palácio dos Festivais.



Bandinhas e Grupos Folclóricos

No Palco Principal, que fica em frente aos Biers, ocorrem apresentações culturais de bandas, grupos de danças e corais, proporcionando momentos únicos de encantamento e diversão. Neste ano a Festa terá a presença de grandes bandas do cenário musical nacional. Portal da Serra, Super Banda Real, Orquestra La Montanara, Kamarilia, Cleiton Borges, Porto do Som, Banda 0800, Wilseu Pause, são alguns nomes que estarão no evento.



Escolinha Rural

A escola oferecerá oficinas de brinquedos artesanais, painel histórico sobre a colonização do Município de Gramado e o nascimento da Festa da Colônia, e um momento gastronômico com aprendizado da culinária regional. Haverá também uma contação de históricas com ludicidade e encantamento da narrativa de um lindo encontro com brincadeiras de crianças que moravam em uma colônia gramadense. Tudo isso estruturado em uma Brizoleta transferida da Serra Grande, interior de Gramado, para um espaço nobre na Festa. Este espaço tradicional também será palco de visitas guiadas e será uma oportunidade para vivenciar as culturas dos descendentes de alemães, italianos e portugueses vivendo com isto a história de Gramado.



Capela da Colônia

Uma autêntica igrejinha do interior do Município está retratada na entrada da Festa. No local poderá acontecer renovação de votos, pedidos de casamento e as orações.



Foto Antiga

No palco Origens, cenografia das 3 etnias, com cenário preparado para o público visitar e tenha também a oportunidade de realizar fotos com composição de cenografia e figurino da época.



Museu das Etnias

Um espaço para reunir as três etnias que formaram a região de Gramado. Um espaço para conhecerem nossos antepassados, nossos descendentes, com a participação de alemães, italianos e portugueses.

Desfile de Carretas

A carreta puxada por bois é um equipamento característico nas propriedades rurais, tanto para locomoção como para transporte de produtos. Durante a Festa da Colônia, as diversas localidades do interior decoram carretas com elementos próprios da colônia, como produtos típicos, utensílios e equipamentos usados na atividade rural.

O Desfile de Carretas ocorrerá em dois sábados, dias 4 e 11 de maio, às 15 horas, na Avenida Borges de Medeiros, no trecho entre o Expogramado e a rótula na esquina com a Avenida das Hortênsias, retornando pelo mesmo trajeto. Estarão participando cerca de 37 carretas decoradas.



Jogos Rurais

Os jogos são uma das formas de integração dos colonos nas suas residências e sociedades. Durante a Festa da Colônia, cinco competições representarão estas atividades: bocha masculino e feminino, canastra, 3 Setes e 66. Os jogos ocorrerão em espaço próprio no complexo do Expogramado.

Fornos de Barro

Em fornos de barro, famílias do interior produzirão, diariamente, cucas, pães, biscoitos, apfelstrudel (bolo de maçã) e o pãozinho com linguiça. Este espaço deverá reunir seis famílias de diversas localidades do interior de Gramado.



Café da Colônia, o Caffeehaus

O autêntico café da colônia será servido em um espaço que lembra uma casa no interior. Será atendido pela Família Wolf, da Linha Gambelo.

Bier Platz

O tradicional bolinho de batata, pastéis, batata e aipim fritos, estão entre as iguarias que serão oferecidos no Bier Platz, que promete mais uma vez ser um ponto de encontro na Festa da Colônia. O chopp é um dos acompanhamentos tradicionais.



Cozinhas da Oma e da Nonna

As culinárias alemã e italiana estarão presentes nas cozinhas da Oma e da Nonna. As delícias da gastronomia são servidas em fogão campeiro e serão atendidas por famílias da Linha Bonita, Linha Nova, São Roque e Linha Ávila.



A 33ª Festa da Colônia de Gramado é apresentada pelo Ministério da Cultura e conta com a Lei de Incentivo à Cultura. O apoio é do Sebrae Agronegócio – empreendedorismo que transforma, Sicredi Pioneira, Coca-Cola e Orquídea Alimentos. A hospedagem oficial é da Laghetto e colaboração da RBT Internet, Fecomércio Sesc/Senac e Cia. do Chopp. O apoio institucional é da EMATER/RS. O Agente Cultural é a AM Produções. A promoção é da Prefeitura de Gramado e realização da Gramadotur.

A Festa da Colônia ainda conta com a correalização da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria Municipal da Agricultura.



Paralelamente à Festa da Colônia acontece no complexo do Expogramado a Feira Feito em Gramado com mais de 170 expositores.



Serviço:

33ª Festa da Colônia – Unindo origens, celebrando tradições.

Onde: Expogramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111, Centro)

Quando: de 25 de abril a 12 de maio de 2024.

Horários: Segunda a sexta: Das 10h às 22h – Fornos das 10h às 21h.

Sábados domingos e feriados: Das 10h às 23h – Fornos das 10h às 22h.

Dia 1° de maio programação especial em homenagem ao Dia do Trabalhador.

Fechado na quarta, dia 08 de maio.

Acesso a Festa e Estacionamento – gratuito.