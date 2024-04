Comunidade de trilheiros de Canela se mobiliza em evento beneficente para ajudar Isabelly na luta contra a anemia falciforme

A comunidade de trilheiros de canela e suas famílias realizaram um evento no último domingo (14) em prol de Isabelly, uma menina acometida pela anemia falciforme, na sede de Canela Cross Clube.

A anemia falciforme que afeta Isabelly é uma doença genética do sangue caracterizada pela produção anormal de hemoglobina, levando os glóbulos vermelhos a assumirem uma forma de foice. Isso dificulta a passagem pelo sangue, causando complicações como dor intensa, danos aos órgãos e anemia crônica.

O evento teve como principal objetivo arrecadar fundos para uma causa vital: a realização de uma fertilização in vitro. A única esperança de cura para Isabelly é um transplante de medula óssea, que deve ser geneticamente compatível. Para aumentar as chances de sucesso, a família está buscando realizar a fertilização para que a menina possa ter um irmão compatível.

O custo da fertilização, estimado em cerca de R$30.000,00, foi alcançado graças à generosidade e empenho da comunidade. Durante o evento, que contou com café da manhã, almoço e trilhas, foram arrecadados R$ 15.548,00 com a venda de 97 inscrições, chopp, cerveja e rifas. Com contribuições adicionais, o montante total atingiu R$ 30.438,00, garantindo os recursos necessários para o tratamento.

Além disso, diversos grupos estiveram presentes:

1 . Trilheiros 100 destino, Manpituba;

Grupo Fim da picada, Nova harts; Grupo Só Canela no mato, Canela; Grupo Os Cabolozo, Canela; Grupo Na trilha Off Roud, Canela; Grupo Gramado Trail clube, Gramado; Grupo Kamaleão do Mato, Canela; Grupo Os Guará, Itati; Grupo Os beudo, Gramado; Grupo Mad max, Gramado;

No entanto, os desafios de Isabelly e sua família não terminam com a fertilização. Custos contínuos estão previstos, e por isso, estão abertos a doações e colaborações da comunidade. Aqueles que desejam ajudar Belly podem fazê-lo através de doações via Pix, utilizando a chave pix (54)9 96999621 em nome de Patrícia Damasceno Silva. A solidariedade continua a ser a força motriz por trás do apoio a Isabelly em sua jornada contra a anemia falciforme.