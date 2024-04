COOPEC recebe o Programa Papo de Responsa da Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, os policiais civis Sílvia Berro e Maurício Viegas estiveram presentes na escola COOPEC para um importante diálogo com os alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio. Em um encontro envolvente e esclarecedor, 32 estudantes tiveram a oportunidade de explorar questões cruciais relacionadas à segurança, cidadania e responsabilidade social.

Durante a conversa, os policiais abordaram temas de grande relevância nos dias de hoje. Os crimes na internet foram um dos principais focos, destacando a importância da conscientização sobre os perigos e armadilhas presentes no mundo digital. Além disso, a discussão sobre crimes contra as mulheres trouxe à tona a necessidade de combater a violência de gênero e promover relações saudáveis e igualitárias.

Outro ponto-chave foi o papel do policial na sociedade, ressaltando não apenas as funções de proteção e combate ao crime, mas também o compromisso com a comunidade e a construção de uma convivência pacífica e justa para todos os cidadãos. Os alunos tiveram a oportunidade de compartilhar suas dúvidas, experiências e pontos de vista, enriquecendo ainda mais o debate.

O evento na COOPEC não apenas proporcionou conhecimento e reflexão, mas também fortaleceu os laços entre a polícia e a comunidade escolar. A troca de ideias e experiências contribuiu para uma maior compreensão mútua e para a promoção de uma cultura de segurança e respeito.