Dona Gorda em curta metragem

O clássico texto da dramaturga Lisiane Berti, Dona Gorda, ganhará versão cinematográfica nos próximos meses, depois de circular por grandes palcos do teatro e até com uma versão em teatro de bonecos.

O projeto do curta metragem Dona Gorda que foi contemplado no Edital Municipal da Lei Paulo Gustavo do município de Canela, já está na fase de produção e nas próximas semanas terão início as gravações. Com um elenco super gabaritado como Rita Reis, Charlie Ávila e Glenda Viezzer, a trama ficará ainda mais rica. Daiene Cliquet, produtora cultural e atriz que dará vida a personagem principal, a Claudia.

Daiene diz que “o projeto não se baseia unicamente em produzir o curta, mas também de exibir o filme em escolas municipais e Unidades Básica de Saúde, e propor uma reflexão e ajuda para aqueles que passam por situações e conflitos semelhantes como gordofobia, transtornos alimentares, entre outros. Diagnósticos recorrentes em jovens e adultos que passam por esse tipo de violência. Portanto, embora o texto original tenha uma pegada mais cômica, nesta adaptação ele abordará o tema com muita seriedade, sem perder sua leveza do texto original.”

O texto Dona Gorda foi escrito em 1999, por Lisi Berti, produzido e apresentado por ela em Canela, depois pela Cia Halarde de Teatro de Porto Alegre com a Lúcia Bendati, ficando anos em cartaz. Novamente em Canela, anos depois, recebeu a montagem pelas mãos do Cleiton Brandão, uma versão de teatro de bonecos pela Daiene Cliquet, que agora também será a atriz e fará o curta do mesmo texto.

“Muito tempo e histórias passaram. Quando escrevi o texto em 1999 muitas questões não eram mencionadas e faladas sobre a gordura e o “ser gordo”. Os tempos são outros, muitas coisas mudaram, outras nem tanto, afinal o preconceito ainda existe. Uma imensa alegria receber o convite para adaptar o texto para audiovisual e dirigir a Daiene que dará vida a essa “nova Claudinha”. Acredito sempre que revisitar o passado é uma forma de valorizar ainda mais o presente. Evoé! “relata Lisi Berti, responsável pelo texto e direção do curta.

Iniciativas como esta visam dar mais visibilidade e movimentação às produções culturais de Canela e região, valorizando os talentos locais.

Glenda Viezzer, que sempre esteve ligada ao desenvolvimento de Canela reforça que “Canela já foi modelo cultural para o Brasil e não podemos esquecer nossas origens. Parabéns a Daiene e Cesar Cliquet e a tantos outros que se realizam através do trabalho com cultura. Que sirvam de exemplo e incentivo para aqueles que iniciam nesta área”.

As gravações e edições serão realizadas pela Angá Produtora & Filmes, produção de acessibilidade pela Imaginativa AD, texto e direção de Lisi Berti, com apoios culturais de Grande Hotel Canela, Magnólia Restaurante, ProFit Academia, Flor de Amora Moda Plus e Confeitaria Serrana.

O Projeto Dona Gorda – curta metragem, está sendo realizado com os recursos da Lei Paulo Gustavo , edital 09/2023 do município de Canela.