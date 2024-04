Heróis da Pizza promove ação relâmpago para moradores de Gramado e Canela

A Heróis da Pizza, a nova pizzaria temática de Gramado está promovendo uma ação relâmpago para os moradores de Gramado e Canela. Nesta quarta e quinta-feira, dias 17 e 18 de abril, os residentes dessas cidades poderão desfrutar do rodízio completo por apenas R$ 49,90. Uma oportunidade única de saborear as delícias da Heróis da Pizza a um preço especial.

Para aqueles que desejam aproveitar ainda mais as promoções e garantir sua experiência na Heróis da Pizza, é possível consultar dias e datas promocionais para compra antecipada no site www.gramado.heroisdapizza.com.br

Sempre lembrando que a Heróis da Pizza é muito mais do que uma simples pizzaria, é uma experiência imersiva onde o sabor se mistura com a diversão. Com unidades em locais privilegiados como Gramado, Florianópolis e Balneário Camboriú, a rede oferece não apenas deliciosas pizzas, mas uma narrativa cativante que transporta clientes de todas as idades para um universo repleto de aventuras.

A história da Heróis da Pizza gira em torno da liga liderada pelo corajoso Sr. H, cuja missão é combater o vilão Fome Noturna e garantir que ninguém saia da pizzaria insatisfeito. Esta narrativa encantadora conquistou corações e paladares, tornando a visita à Heróis da Pizza uma experiência verdadeiramente memorável.

Situada na movimentada Avenida das Hortênsias, número 3599, a Heróis da Pizza conta com um amplo espaço de 1000 metros quadrados e capacidade para atender até 230 pessoas simultaneamente. O horário de atendimento é das 18h às 23h, oferecendo a oportunidade perfeita para desfrutar de uma deliciosa refeição após o expediente. A pizzaria ainda se destaca ainda pela estratégica disposição de entradas e saídas em dois locais, tornando a experiência dos clientes ainda mais agradável e conveniente.