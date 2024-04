O esporte canelense tem muito a comemorar nesta semana

Projeto dos R$ 9 milhões virou lei. Além da garantia dos recursos para construção de ginásio, desenvolvimento do esporte entrou de vez na pauta de prioridades do Município

Na última segunda (15), esportistas de diversas equipes canelenses lotaram o plenário da Câmara de Vereadores de Canela para deixar um manifesto aos representantes da comunidade no Legislativo: o esporte canelense é importante, tem representatividade e tem força.

O movimento aconteceu na noite em que o PL 19, o qual chancelava o recebimento do recurso na casa de R$ 9 milhões, oriundos de contrapartida da assinatura de aditivo com a Corsan Aegea, para abastecimento de água e serviço de esgotamento sanitário.

Havia a preocupação de que alguns vereadores propusessem o rateio da verba com outras áreas ou que amarrassem a tramitação do projeto, nas comissões. Inclusive, a CCJ emitiu um pedido de informações durante a semana.

Antes mesmo da leitura dos projetos do dia, porém, com a plateia lotada, o PL 19 foi incluído para votação. Na sequência, houve a manifestação dos esportistas, o qual encerrou com um grito de guerra.

Além de deixar claro seu posicionamento de que passou da hora de Canela construir um ginásio de esportes moderno, os esportistas pediram a criação de uma secretaria de esportes e um maior apoio dos vereadores para o seguimento, inclusive destinando recursos de suas emendas impositivas e de bancada para o esporte.

Porém, mais do que isso, o esporte se levantou fortemente como classe unida e obteve respostas. Todos os vereadores se manifestaram sobre o tema e se colocaram à disposição. O esporte entrou de vez na pauta de políticas públicas prioritárias no Município de Canela.

Os esportistas viraram o jogo, com um golaço de placa. Lei dos R$ 9 milhões foi sancionada

Ainda na terça (16), o prefeito Constantino Orsolin sancionou a Lei 4.860/2024, que nada mais é que o texto do projeto de lei 19/2024, que destina os recursos do aditivo com a Corsan/Aegea.

Agora é Lei. O valor de R$ 9 milhões está destinado à construção de um ginásio no espaço da Celulose, além, é claro, de R$ 800 mil para o Sonho de Natal deste ano.