Nas piores situações, qual reação que você tem? Qual a primeira coisa que você faz, quando a ansiedade enche o seu coração? Provavelmente, você reclama e pensa muito sobre o que você poderia fazer para vencer essa dificuldade. Certamente, você foi ensinado a fazer essas coisas e todos veem isso com a maior naturalidade. Mas, o que você pensaria, se alguém dissesse que você não deveria pensar em nada? Não parece estranho dizer que, quando uma dificuldade aparecer em sua vida, você nada deve fazer? Em seus piores momentos, não pense em nada e não faça nada.



Vejamos o que está escrito em Marcos 14:33-35: “E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até à morte; ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra; e ORAVA…” Essa passagem fala de alguns momentos antes de Jesus ser preso. Você notou que Ele disse que Sua alma estava abatida? Jesus estava angustiado. Mas, o que Ele fazia para minimizar Sua angústia? Ele apenas orava. Por acaso, Jesus foi ao médico ou foi pedir conselhos para algum amigo ou a alguma outra pessoa? Não, Jesus não fez nada disso. Embora Ele estivesse angustiado e triste até à morte, Ele nada fez e nada pensou.



A única reação que Jesus teve foi orar. Quando Ele viu que a hora de morrer estava chegando, Ele não reclamou e nem tentou escapar, Ele apenas orou. O mesmo acontece conosco, quando percebemos que horas de dificuldade se aproximam. A diferença está nas nossas reações, porque nós começamos a reclamar ou ficamos tão desesperados que temos vontade de desistir. Mas, Cristo apenas orava ao Pai. É exatamente isso que você deve fazer nas horas de dificuldade. Siga o exemplo de Cristo. Experimente não fazer nada quando a tristeza enche a sua vida. Não tente lutar contra a tristeza ou contra a depressão, apenas ore. Faça a mesma coisa que Jesus fez na hora de dificuldade. Ore e ore bastante, para que Deus opere em sua vida. Foi isso o que Cristo fez. Não tenha medo da dificuldade e nem tente vencê-la com as próprias forças. Ore a Deus, para que Ele vença a dificuldade por você. Não pense em nada e nem planeje nada, mas ore. É dessa forma que todas as coisas serão resolvidas na sua vida.



Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

FAÇA ESSA ORAÇÃO



“Oração Aprender a orar”



Bendito Senhor Jesus, venho a Ti mais uma vez, porque cada lição que Tu me ensinas, convence-me de modo mais profundo de quão pouco eu oro corretamente. A cada lição, Tu também me enches de inspiração e esperança de que vais ensinar-me a orar como convém. Oh, meu Senhor Jesus! Olho para Ti com coragem, pois És o Grande intercessor, que orou e ouve a oração, para que somente o Pai seja glorificado, ensina-me também a viver e orar para a glória de Deus. Jesus Cristo, com este objetivo me rendo a Ti novamente.

Quero ser nada, entrego meu eu, pois já estou crucificado Contigo. Pelo Espírito, as obras da carne estão mortificadas. Tua vida e Teu amor de Pai tomam posse de mim. Um novo anseio começa a encher minha alma para que todo dia, em toda oração, a glória seja toda do Pai.

Oh meu Senhor Jesus Cristo, ensina-me a orar. E Tu, oh Deus da glória, o Pai da Glória, aceite o meu desejo de ser um filho que viu a Tua glória, que é a única coisa pela qual vale a pena viver. Oh Senhor, revela-me a Tua glória, que ela me envolva, que ela encha o meu coração, que eu permaneça nela como ela foi revelada em Cristo. Cumpras em mim, toda a Tua vontade, para glorificar sempre o meu Pai em vida terrena.



Amém.

