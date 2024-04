Rotary Club de Canela comemora a admissão de novo associado

Na Reunião Festiva do dia 15 de abril de 2024 a família rotária do Rotary Club de Canela comemorou a admissão de um novo associado, Vinícius Rocha Carvalho, que tem como madrinha Ana Glenda Viezzer, na ocasião ele recebeu a entrega do seu certificado do Presidente Estevan Blankenheim.

A sua admissão foi feita pelo Presidente Internacional de Rotary, Mário César Martins Camargo, ano 2025-2026, no dia 28 de março.

Vinícius que já fazia parte da família Rotária como Rotaractiano, agora com dupla associação será um elo forte na realização de ações que contarão com a parceria Rotary e Rotaract.O presidente do clube, ressaltou a importância de receber novos associados que se identificam com o nosso clube e que estejam engajados na mesma vontade de trabalhar em prol da comunidade.