Vereador Luciano Melo busca a implementação de um Plano Municipal de Esportes e Lazer em Canela

Durante a Sessão Ordinária da última segunda-feira, 15, o vereador Luciano Melo apresentou em seu espaço na Câmara de Vereadores um Projeto de Lei Indicação ao Poder Executivo, onde através da Secretaria de Educação, a Prefeitura crie um Plano Municipal de Esporte e Lazer.

“O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas ao sentimento de cooperação e amizade”, lembrou Melo.

Ante estas necessidades, o Município de Canela, com este projeto irá propor desenvolver políticas públicas no âmbito da iniciação esportiva e de atividade física, para serem aplicadas em todo o território de abrangência do Município, como:

– Construção e ampliação da infraestrutura esportiva e de lazer

– Formação e valorização profissional

– Esporte Educacional

– Ampliação dos espaços públicos para a prática de atividade recreativa e de lazer.

– Promoção de atividades para preservação da saúde e da aptidão física da população

– Instalar e manter academias ao ar livre.

Você pode conferir todo o Plano Municipal de Esportes clicando aqui: https://acesse.one/HfVl8.