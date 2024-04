Abril Cultural do Alpen Park terá momento literário e bazar

O Abril Cultural do Alpen Park, de Canela, terá duas atrações neste sábado (20). Em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado na quinta-feira (18), o parque promove o Sábado Literário, que terá contação de histórias na Vila Alpina. Para as crianças que adquirirem o passaporte kids, serão distribuídos livros de colorir. Já a segunda atração, será o Mix Bazar, das 9h às 17h20. Com curadoria de Tiago Melo, a feira reunirá artesãos da região que estarão comercializando marcas autorais. Entre os itens, estarão bonecos de tecido, mandalas, decoração, difusores, incensos, peças de tear, cerâmica, marionetes, bijuterias e utilitários em crochê.

O acesso ao Alpen Park é gratuito. O visitante paga apenas pelas atrações que for brincar e, no mês de abril, moradores de Canela, Gramado, São Francisco de Paula, Três Coroas e Nova Petrópolis têm 50% de desconto na compra do passaporte ou atrações individuais – exceto quadriciclo.

SÁBADO LITERÁRIO

O Sábado Literário do Alpen começa com a Cia Conta Comigo, que preparou três ações distintas: Leitura Mediada, às 11h; Contação de Histórias, às 14h; e Oficina Artística, às 15h30. O Garfo & Bombacha apresenta declamação de poesias gauchescas, às 12h. E, às 12h30 e às 15h, a Bunny Bear Language Immersion é responsável pela contação de história em Inglês.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (20)

9h às 17h20 – Mix Bazar

11h – Cia Conta Comigo

12h – Garfo e Bombacha

12h30 – Bunny Bear

14h – Cia Conta Comigo

15h – Bunny Bear

15h30 – Cia Conta Comigo