Administração de Canela e Senai Impulsionam Inovação com a 2ª Mostra de Robótica

Evento envolveu os jovens das escolas municipais de Canela.

A Administração Municipal, por meio do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela- CIDICA, em parceria com o Senai, promoveu na última quarta-feira (17) a 2º edição da Mostra de Robótica. O evento contou com a participação dos alunos da 3° turma de Robótica do CIDICA tendo como plateia para assistir as apresentações, estudantes do 4° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dante Bertoluci e 6° ano da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Ernesto Dornelles

O curso já formou mais de 50 jovens em suas edições anteriores e a mostra dessa edição marcou a formatura de mais 20 alunos com idades entre 13 e 17 anos. Na ocasião, os participantes apresentaram seus trabalhos em formato de ‘roda de negócios’ onde cada grupo demonstrou o funcionamento e a finalidade de seus projetos.

A secretária da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Denise de Oliveira Rodrigues Martendal da Silva destaca a importância dessa iniciativa para o futuro dos participantes “é motivo de muito orgulho para a Secretaria da Fazenda e toda a nossa equipe que estejamos recebendo no CIDICA a segunda mostra de robótica e formando mais uma turma de jovens que estarão muito em breve, à frente no mercado de trabalhos. E essa tem sido a visão da Secretaria, de que a comunidade deve ser capacitada desde a base na busca pela diversificação da matriz econômica do município.” destaca Denise.

