Brocker Turismo impulsiona Gramado e Canela com esforços comerciais estratégicos em todo o Brasil

Nos últimos 45 dias, a Brocker Turismo tem liderado uma série de iniciativas comerciais para fomentar o turismo em Gramado e Canela, promovendo a Serra Gaúcha. “Estamos comprometidos em fortalecer ainda mais nossa região como um dos principais destinos turísticos do país. Nossa presença em eventos estratégicos de turismo em todo o Brasil, assim como em parceria com os operadores de turismo e agentes de viagens, visa não apenas atrair visitantes, mas também estabelecer acordos sólidos e colocar nossos produtos na prateleira do turismo, impulsionado o setor turístico local, destaca a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães.

A empresa marcou presença de forma significativa na Aviesp, reconhecendo a importância estratégica desse evento como um grande polo emissor de turistas. Além disso, uma delegação da Brocker e do Bustour está participando ativamente da WTM, em São Paulo, consolidando parcerias e promovendo Gramado e Canela como destinos imperdíveis.

Ainda no centro do país, desde o mês de março vem sendo desenvolvidas ativações do Bustour, em São Paulo e Santo André. Mais de 200 agentes de viagens CVC foram capacitados nas duas cidades, com visitas a 25 lojas da CVC para apresentação e treinamento do produto Bustour e seus parceiros. Além disso, mais de 60 agentes multimarcas de São Paulo foram capacitados no período.

Destacando a relevância do mercado carioca para a Serra Gaúcha, a Brocker participou do 7º Encontro de Negócios do Rio de Janeiro, envolvendo mais de 400 agências de viagens do Estado, um dos principais polos emissores do Brasil. Além disso, a empresa realizou blitz e treinamentos no call center da Azul Viagens, o maior hub de vendas da empresa, consolidando parcerias estratégicas para aumentar o fluxo de turistas na região.

“Estamos promovendo uma enorme agenda positiva, que se estende também no setor Mice, buscando parcerias e captações na área de eventos”, explica Any. Exemplo disso foi a participação da Brocker no encontro de empresas de todo país, liderado pela EO no Wish Gramado, fortalecendo a conexão com empreendedores de todo o Brasil e impulsionando iniciativas colaborativas que promovem o turismo local.

O intenso período de atividades comerciais vai proporcionar ainda a recepção de uma comitiva de imprensa da revista de bordo da companhia aérea Azul para destacar as belezas e atrativos da região, ampliando ainda mais sua visibilidade nacional e impactando milhões de potenciais turistas.

Destaque Especial: Reconhecimento Nacional

A Brocker Turismo foi reconhecida na noite de ontem, dia 17, como o segundo Melhor Receptivo do Brasil pelo trade nacional de turismo e publicado na Panrotas, um dos principais veículos de comunicação do setor turístico. “Este prêmio é um testemunho do compromisso incansável de nossa equipe em oferecer serviços excepcionais e superar as expectativas dos nossos clientes. Seguimos comprometidos em proporcionar experiências inesquecíveis para nossos visitantes”, frisou Any Brocker.

A Brocker Turismo também recebeu 2 prêmios no Prêmio Arara Azul da Azul Viagens. O top 10 receptivos do Brasil e o destaque parceiro. Este prêmio reconhece as empresas parceiras que se destacam pela excelência em serviços, sustentabilidade e compromisso com a preservação ambiental. “Como uma empresa comprometida com a responsabilidade social e ambiental, estamos muito felizes em receber este reconhecimento e comprometidos em continuar a nossa jornada em prol do turismo sustentável e da preservação do meio ambiente”.