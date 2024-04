Câmara realiza debate sobre coleta, separação e destinação do lixo em Canela 

Nesta quarta-feira, 17, foi realizado na Câmara de Vereadores de Canela um debate, através de um requerimento, aprovado em plenário da vereadora Carla Reis, sobre a coleta, separação e destinação do lixo em Canela, e outros assuntos referentes a este assunto em todo o município. Na oportunidade, foi convidado para explanar sobre o tema o interventor da Prefeitura no serviço de transbordo e triagem do lixo, o biólogo Carlos Frozi. Além dele, e de membros da comunidade canelense em geral, estiveram presentes os vereadores Jerônimo Terra Rolim, Emilia Fulcher, Marcelo Savi, José Vellinho Pinto e Carmen Lúcia Seibt de Moraes.

Durante sua explanação, Frozi contou como era antigamente realizada a coleta e a separação do lixo em Canela, e trouxe esses dados para a realidade atual da cidade. Frozi reiterou que o município como um todo precisa urgentemente reconscientizar sua população quanto a separação do lixo em casa e também os dias específicos de coleta. Segundo o interventor, práticas erradas estavam sendo usadas no recolhimento sem nenhuma triagem feita, e também lembrou que anos atrás a população de Canela separava muito mais o seu lixo, onde o município alcançou índices de até 48% de reaproveitamento.

Juntamente a isso Frozi apresentou a cooperativa COOCAMARH (Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias), que trabalha como uma oficina na central de triagem de resíduos e opera sob sua supervisão, onde essas pessoas trabalham arduamente para aprimorar as operações de triagem e separação de resíduos sólidos e ganham benefícios apenas com a venda do lixo seletivo.

Após toda esta apresentação os vereadores e a comunidade se manifestaram e debateram sobre políticas públicas que devem ser criadas aprimorar a coleta e a separação do lixo em Canela, e também que a colaboração entre a população e o Poder Público pode resultar em melhorias significativas no manejo de resíduos e na promoção da conscientização ambiental.

Para finalizar o evento, a vereadora Carla Reis frisou a importância deste debate: “É preciso falar e tomar ações urgentes, individuais e coletivas, pois o lixo é responsabilidade de todos nós, precisamos apresentar resultados para hoje, amanhã e sempre visando o melhor de Canela”.