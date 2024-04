Casa da Vó Ivonne reabre suas portas na Serra Gaúcha

A Casa da Vó Ivonne está reabrindo suas portas nesta quinta-feira, dia 18 de abril, para receber moradores e turistas. A residência centenária, localizada no bairro Caracol entre Canela e Gramado, oferece aos visitantes experiências que unem história, cultura e gastronomia afetiva. O destaque fica por conta do brunch-almoço com especialidades da culinária local e o mobiliário que preserva a história da casa e a cultura dos primeiros moradores da região.

Além do brunch-almoço, o visitante tem a opção de fazer pedidos à la carte, para comer no local ou levar para casa. Mas, o turista pode apenas conhecer o espaço e apreciar a decoração e a história que circundam o local. O cardápio conta com cucas, pães, bolos, quiche, frios e embutidos, arroz carreteiro, nhoque ao molho de queijo, carne de panela, salsicha bock com mostarda, geleias caseiras, doce de leite, nata, café, leite, suco natural com frutas da estação e chá de maçã. Tudo é produzido no local. Para quem quiser degustar somente alguns itens, a Casa da Vó Ivonne oferece cardápio à la carte com bolos, tortas, quiches, waffles caseiros, sucos, chás, cervejas, vinhos e espumantes.

Cada detalhe na Casa da Vó Ivonne foi pensado para despertar boas memórias. O ambiente acolhedor, a decoração, os aromas, sons e, claro, a comida. O processo envolve desde a seleção dos ingredientes ao tempo dedicado na cozinha para levar a experiência com afeto. O local oferece ainda um pequeno Emporio com souvenires e produtos “queridos” para presentes e lembranças.

A Casa da Vó Ivonne, residência centenária que fica na Estrada da Lageana, comunidade que une Gramado e Canela, no bairro Caracol, reúne história, cultura e experiência gastronômica para trazer de volta as memórias da infância. Produto da Brocker Turismo, a casa conta com ambientes que exibem peças e mobiliários antigos, muitos deles de uso da família que nela viveu por muitos anos, os descendentes de Guilherme e Bárbara Wasem, famílias Nunes e Brocker. A aposta da gastronomia afetiva evidencia a culinária local, oferecendo delícias com aquele sabor todo especial da casa da avó.

Serviço:

De quintas a domingos, das 8h30min às 16h: brunch-almoço, à la carte e visitação