Casa Lúdica vence o concurso de páscoa Brilha Gramado promovido pelo Sindtur

Os ambientes e vitrine decorada da Casa Lúdica em Gramado recebeu, nesta semana, o prêmio Brilha Gramado, na categoria de “Melhor Vitrine de Páscoa 2024. A escolha ocorreu em votação popular.

O concurso Brilha Gramado foi promovido e organizado pelo Sindtur Serra Gaúcha em parceria com a Gramadotur, autarquia municipal responsável pela organização da Páscoa em Gramado. A iniciativa visou incentivar as empresas locais a decorarem seus ambientes, contribuindo para uma atmosfera mais alegre no período da páscoa.

Segundo a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, “o Brilha Gramado é um evento que realizamos em parceria com as entidades e que tem deixado um brilho muito maior em nossos eventos. E não foi diferente na Páscoa, com esta parceria fantástica foi mais um grande evento, e parabenizamos a Casa Lúdica pela premiação”

Já para a Executiva do Sindtur Serra Gaúcha, Lisa Gottschalk, “o Brilha Gramado é um projeto muito especial para nós, pois o projeto tem como objetivo o embelezamento de nossa cidade e com a união entre a iniciativa privada, comunidade e o poder público conseguiremos encantar cada vez mais todos aqueles que residem em nossa cidade e que nos visitam’.

Para o CEO da Cristais de Gramado, Gustavo Fuchs, “nos sentimos honrados e felizes em participar de momentos especiais como este em Gramado, quando podemos enaltecer ainda mais nossa cidade, e o Brilha Gramado é um desses momentos, a Cristais de Gramado tem sempre isto em mente, em enaltecer nossos valores, e será sempre uma honra estarmos juntos destes momentos, destes eventos. Parabenizamos a Casa Lúdica pelo lindo trabalho realizado nesta Páscoa”, disse.

Para a proprietária da Casa Lúdica, Patricia Salazar Scoz, “estamos honrados em ter recebido o prêmio de vitrine mais bonita no concurso Brilha Gramado Páscoa 2024. Expressamos nossa gratidão por esta conquista, especialmente por ter sido resultado do voto popular e pelo apoio de nossa comunidade”, destacou.

Agradecemos a Cristais de Gramado pelo belíssimo troféu de cristal recebido, a Gramadotur e ao Sindtur pela realização deste concurso e por promoverem a criatividade e o lúdico em nossa cidade, pois esse prêmio é uma motivação para continuarmos contribuindo para a beleza e a visibilidade de nossa cidade para o mundo.

O troféu foi uma obra de arte elaborada pela empresa gramadense Cristais de Gramado.