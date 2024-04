EMEIEF Santos Dumont de Canela ganha pracinha multifuncional em ação dos projetos Alcatéia Solidária e Para Sempre Amor

Um presente que está fazendo a alegria dos alunos da EMEIEF Santos Dumont em Canela. Desde a semana passada, o pátio da escola de educação infantil e ensino fundamental, localizada na comunidade do Chapadão, teve montado seu novo espaço recreativo.

A implantação só foi possível graças a dois projetos solidários: a Alcatéia Solidária (formada pela equipe de colaboradores do grupo Laghetto Golden Multipropriedades) e o Para Sempre Amor, formada pelo time da Forever in Gramado e Air Closet.

Juntos, os grupos arrecadaram os valores que permitiram a compra e a instalação do novo equipamento: uma pracinha multifuncional, que possui escorregador, gangorra, balanço e barco vai e vem.

Hoje, a escolinha atende 37 alunos das localidades de Moreiras, Passo do Loro, Morro Alegre e Chapadão. Os alunos frequentam as turmas do pré ao nono ano.

A diretora da escola Maristela de Oliveira, comemorou a nova conquista. “Foi uma surpresa e emoção a doação já que havíamos removido a antiga pracinha pois estava muito avariada e com riscos. As crianças estavam ansiosas. Queremos agradecer o presente destes parceiros. Com certeza estão tornando os dias mais felizes pois é também um benefício para toda a comunidade que poderá usufruir deste espaço aos fins de semana”, destacou.

“O projeto Alcatéia Solidário é liderado pelos colaboradores do grupo Laghetto Golden em uma iniciativa muito nobre que busca ajudar entidades, comunidade e pessoas físicas em geral de nossa região de atuação ao longo do ano. Ações como esta tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e mostra o quanto a união de todos pode transformar e impactar positivamente as vidas de quem necessita”, destacou o diretor do grupo Laghetto Golden, Ronald Spieker.

Estes dois projetos solidários pretendem seguir acompanhando a Escola Santos Dumont e ajudando com as necessidades dos alunos, professores e comunidade.