Retomada do serviço de Recolhimento de Resíduos Verdes

A Secretaria de Meio Ambiente informa à população que a empresa responsável pelo recolhimento de resíduos verdes, em pequena quantidade, retomou seus serviços de retirada do material das ruas hoje (18.4).

É importante salientar que para facilitar o processo de coleta, os resíduos verdes, tais como grama, grinfas, folhas e restos de jardinagem, devem ser devidamente ensacados. Essa medida contribui para uma coleta mais eficiente e ordenada.

Por outro lado, os galhos provenientes de podas não necessitam estar ensacados para que o serviço seja realizado. Contudo, é imprescindível que os mesmos estejam dispostos de forma organizada nas calçadas, garantindo assim a segurança e agilidade na coleta.

Já os prestadores de serviço de recolhimento dos resíduos verdes provenientes de atividades privadas receberam autorização da Secretaria de Meio Ambiente para depositar os detritos em área autorizada no Banhado Grande. Para este serviço é necessário ter o cadastro atualizado junto a secretaria e apresentar o ticket de pesagem no local do descarte.

Um responsável da administração tem ficado monitorando o local de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

“Agradecemos a colaboração de todos os cidadãos na manutenção da limpeza e preservação do nosso ambiente urbano. Juntos, podemos construir uma cidade mais sustentável e agradável para todos” comentou o secretário de Meio Ambiente Leandro Heidtmann.

Mais informações poderão ser obtidas através dos fones (54) 9.9676-5994 (Serra Ambiental) e (54) 9.9119-6412 (Secretaria do Meio Ambiente).