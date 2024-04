UCS Hortênsias oferece diversos cursos de qualificação e aperfeiçoamento

A Universidade de Caxias do Sul, Campus Hortênsias, oferece uma gama diversificada de cursos para aqueles que buscam aprimorar seus conhecimentos e habilidades em diversas áreas. Entre as opções disponíveis, destacam-se o curso de Gestão Financeira de Condomínios e Estudos Avançados em Procedimentos Especiais. Além disso, há oportunidades como Práticas no Direito de Família, tanto em formato presencial quanto online, e Elaboração de Ficha Técnica para Redução de Custos e Precificação de Pratos. A universidade também oferece cursos voltados para questões contemporâneas, como a adequação das empresas à LGPD e a modulação da flora intestinal em pacientes oncológicos. Para aqueles interessados em atividades culturais e de lazer, a UCS Sênior apresenta opções como Dança, Fotografia Digital e Escrevendo Narrativas Breves. Independentemente da escolha, os cursos oferecidos pela UCS Hortênsias visam proporcionar um ambiente de aprendizado dinâmico e enriquecedor para todos os participantes. Confira abaixo!

Gestão Financeira de Condomínios (EaD síncrona)

4 e 11 de maio

Sábados, das 8h às 12h

Estudos Avançados em Procedimentos Especiais (EaD síncrona)

4, 11, 18 e 25 de maio

Sábados, das 9h30 às 13h30

Práticas no Direito de Família (EaD síncrona)

11 e 18 de maio

Sábados, das 8 às 17h

Práticas no Direito de Família (presencial)

11 e 18 de maio

Sábados, das 8h às 12h

Elaboração de Ficha Técnica para Redução de Custos e Precificação de Pratos

11 e 18 de maio

Sábados, das 8h às 12h

LGPD na Prática: Adequação das Empresas às Regras de Proteção de Dados

15, 22 e 29 de maio

Quartas-feiras, das 7h30 às 22h10

Modulação da Flora Intestinal em Pacientes Oncológicos submetidos ao Tratamento com Imunoterapia (EaD síncrona)

7 de junho

Sexta-feira, das 18h às 22h

Mediação de Conflitos e Advocacia (EaD síncrona)

22 e 29 de junho

Sábados, das 8h às 17h

Advocacia e Justiça Multiportas: Atuação nos Diversos Meios de Solução de Conflitos (EaD síncrona)

17 e 24 de agosto

Sábados, das 8h às 17h

Dietas Plant-Based: Futuro da Preservação e do Tratamento de Doenças Crônicas? (EAD síncrona)

6 de setembro

Sexta-feira, das 18h às 22h

Advocacia Negocial e Gestão de Conflitos (EaD síncrona)

19 e 26 de outubro

Sábado, das 08h às 17h, através do Google Meet



UCS SÊNIOR (Matrículas contínuas)

Dança Como Forma de Manter o Corpo Ativo

Segundas-feiras, das 14h às 15h30

Quartas-feiras, das 14h às 15h30

Fotografia Digital

Quintas-feiras, das 14h às 16h

Vida em Movimento

Segundas-feiras, das 17h às 18h30

Escrevendo Narrativas Breves (EaD síncrona)

Segundas-feiras, das 14h às 16h

Cérebro Ativo

Terças-feiras, das 14h às 16h

Coral UCS Sênior Hortênsias

Presencial

Quartas-feiras, das 14h às 16h