Alunos celebram o Dia Nacional do Livro Infantil com exposição inspiradora do Sítio do Pica Pau Amarelo

Na última quinta-feira (18), a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Bertholdo Oppitz, foi palco de uma inspiradora celebração do Dia Nacional do Livro Infantil. Os alunos do 1° ao 5° ano encantaram colegas e professores com uma exposição dedicada à obra atemporal de Monteiro Lobato, o Sítio do Pica Pau Amarelo

Com criatividade e entusiasmo, os estudantes mergulharam no universo mágico e cativante criado por Lobato. Desde a clássica Emília até o carismático Visconde de Sabugosa, cada personagem ganhou vida nas mãos talentosas dos jovens. Os corredores da escola se transformaram em um verdadeiro cenário do Sítio, com cartazes coloridos narrando as aventuras dos personagens e confeccionados com esmero pelos alunos.

Além dos cartazes, os visitantes foram brindados com apresentações teatrais, transportando todos para o mundo encantado do Sítio. Até mesmo as receitas da Tia Nastácia foram ensinadas, para que dessa forma as crianças pudessem mergulhar no mundo da literatura.

“Estamos nesse projeto para explicar a importância do livro infantil para as crianças, né? E a gente pegou o sítio do Picapau Amarelo, que é uma literatura muito, até hoje, atual, para apresentar para eles então, cada turma trabalhou um personagem.” explica a professora Carina Soares Freitas