Brigada Militar de São Francisco de Paula prende homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Autor ainda tentou subornar os Policiais Militares

Na noite de quinta-feira, 18 de abril, por volta das 22h30, a Brigada Militar de São Francisco de Paula recebeu uma denúncia sobre um veículo que estaria transportando drogas de Canela para comercializá-las na cidade. Após localizar o veículo na localidade do Salto, a polícia abordou o condutor, de 49 anos.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 22 com sete cartuchos intactos na cintura do motorista. Em seus bolsos, foram descobertas duas porções de maconha, totalizando 28 gramas, e uma porção de cocaína, com oito gramas.

Ao ser dada a voz de prisão, o autor tentou subornar os Policiais Militares oferecendo R$3.000,00 para ser liberado, o que levou à sua prisão também por tentativa de suborno.

O suspeito, que já possuía antecedentes por crimes contra a flora, furtos e tráfico de drogas, foi preso em flagrante e conduzido pelas autoridades para procedimentos legais. A ação reforça o compromisso da Brigada Militar em combater o tráfico de drogas e manter a segurança na região.