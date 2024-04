Brigada Militar prende em Gramado procurado da justiça por feminicídio em Minas Gerais

Ação desencadeada pela Seção de Inteligência e Comando Rodoviário de Gramado

Na tarde de quinta-feira, 18 de abril, a Brigada Militar realizou a prisão de um homem procurado pela Justiça em Gramado. O indivíduo, de 58 anos, havia sido condenado por feminicídio em 2010, pelo assassinato de sua esposa em 2003, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A operação foi desencadeada pela Seção de Inteligência do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT) e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar em Gramado. Por volta das 17h45, os policiais abordaram o veículo do acusado na Avenida das Hortênsias, próximo ao Belvedere. O homem estava no carro com sua atual esposa e residia na cidade.

O condenado cumpria uma pena de 13 anos em regime fechado pelo assassinato de sua esposa, encontrada morta com um tiro no peito no quarto do casal em um condomínio na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

O homem foi preso e conduzido ao presídio de Canela, onde aguardará a execução da pena imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ação demonstra o comprometimento da Brigada Militar em manter a segurança e a justiça em Gramado, por meio de operações eficazes para localizar e prender foragidos da justiça.