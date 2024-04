CEG enfrenta o Grêmio em duelo de líderes

Neste sábado, o Centro Esportivo Gramadense entra em campo pelo Campeonato Gaúcho Sub-17. Em Eldorado do Sul, o CEG enfrenta o Grêmio pela 5 rodada da competição, a partir das 10h30.

No CT Hélio Dourado, o Gramadense, vice-líder do grupo com 10 pontos duela com o líder da competição, Grêmio, que soma 12 pontos.

Vindo de três vitórias consecutivas, sendo duas fora de casa, a equipe de Gramado buscará o primeiro lugar da chave e também pode encaminhar a vaga para a próxima fase da competição.

O treinador da equipe, Vinícius Nascimento falou sobre a importância da partida. “Sabemos da importância e da dificuldade do jogo, hoje o Grêmio é a melhor equipe da competição. Mas temos confiança nos atletas e no trabalho que estamos desenvolvendo e acreditamos que possamos fazer um bom jogo. Além do resultado em si, jogos como este são muito importantes no processo evolutivo dos meninos, tanto nos quesitos técnicos e táticos, mas principalmente no amadurecimento como atletas. Temos que aproveitar a oportunidade e desfrutar da melhor maneira”, comentou.

O jogo terá acesso liberado para o torcedor que quiser acompanhar a partida.