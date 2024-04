Club Med abre processo seletivo para GO em Gramado 

Oportunidades são para as áreas de recreação, administrativo, esportes, entretenimento, alimentos e bebidas, hospedagem e cozinha

O Club Med, rede francesa de resorts premium all inclusive, está com processo seletivo para GO (Gentil Organizador, como a equipe dos resorts é chamada) para trabalhar e morar em um dos três resorts da marca no Brasil – Club Med Lake Paradise (SP), Club Med Rio das Pedras (RJ) e Club Med Trancoso (BA). Existem oportunidades para contratação imediata em diferentes áreas e para o banco de talentos da empresa, nas áreas de recreação, esportes, entretenimento, alimentos e bebidas, hospedagem, administrativo e cozinha. Também há oportunidades internacionais, das quais o candidato precisa ter inglês ou francês avançado e passaporte dentro da validade.

A seletiva presencial acontecerá em Gramado (RS), no dia 08 de maio (quarta-feira), a partir das 9h. O local será informado aos candidatos aprovados na etapa de triagem de currículos e as inscrições vão até o dia 5 de maio, por este link.

Na ocasião, representantes do Club Med irão apresentar a empresa e mostrar como é o dia a dia de trabalho, explicando os benefícios e desafios, além de apresentações individuais e dinâmicas em grupo. Os selecionados serão considerados para as vagas abertas e incluídos no banco de talentos, assim, à medida que novas vagas forem abrindo, serão chamados para uma segunda conversa com os executivos dos resorts. Além de ter moradia e alimentação como parte dos benefícios, os GOs também possuem acesso a uma plataforma de ensino de idiomas, perspectivas de crescimento de carreira e mobilidade a nível internacional.

Para a função de GO, alguns requisitos básicos são exigidos, tais como: idade mínima de 20 anos, ensino médio completo e disponibilidade geográfica para trabalhar e morar em um dos três resorts Club Med no país. Além disso, habilidades comportamentais como boa comunicação, excelente relacionamento interpessoal, cordialidade e resiliência, também serão levados em consideração. É desejável ainda que os candidatos tenham experiência prévia ou formação superior na vaga de interesse, conhecimento de idiomas e experiência na hotelaria.

Serviço:

Seletiva Gramado (RS)

Data: quarta-feira, 8 de maio

Horário: a partir das 9h

Local: será informado aos currículos aprovados em triagem

Formulário de inscrição – Até 05/05

Sobre o Club Med

Fundado em 1950 por Gérard Blitz, ao qual se juntou mais tarde Gilbert Trigano, o Club Med inventou os conceitos de clube de férias all inclusive e de cuidados infantis, com a criação do Mini Club em 1967. Com operações em 40 países ao redor do mundo e cerca de 70 resorts Premium e Exclusive Collection espalhados por todos os continentes, o Club Med oferece uma experiência de férias tranquila em destinos e locais excepcionais. No Brasil, a rede possui três villages em operação – o Club Med Lake Paradise (Mogi das Cruzes, SP), o Club Med Rio das Pedras (Mangaratiba, RJ) e o Club Med Trancoso (Bahia) – e futuramente, o Club Med Gramado (Rio Grande do Sul). É também a marca que mais leva brasileiros para esquiar na Europa, com um portfólio de 16 resorts na neve, em destinos como França, Itália e Suíça.

Com o apoio do acionista Fosun Tourism Group e a implementação bem-sucedida de sua estratégia de reposicionamento, o Club Med é líder mundial em férias Premium All Inclusive e experiências para famílias e casais. O Club Med emprega quase 25.000 Gentis Organizadores (G.O) e Gentis Empregados (G.E) globalmente, representando 110 nacionalidades.

Para mais informações acesse: www.clubmed.com.br