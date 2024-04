Nova rota à Região das Hortênsias está próxima da conclusão

Mais de 30 milhões do Estado já foram investidos na pavimentação da ERS-373, entre Gramado e Santa Maria do Herval.

A rodovia que encurtará em 20 quilômetros o caminho entre Porto Alegre e a Região das Hortênsias já está com a pavimentação praticamente concluída. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado – finalizou cerca de 90% do asfalto no trecho em obras da ERS-373, entre Gramado e Santa Maria do Herval.

Dos 10,2 quilômetros que faltavam ser pavimentados, nove estão prontos. Os segmentos em que o asfalto já foi implantado ficam entre os km 6,2 e 12,5; do km 5,9 ao 3,8; e do 3,5 ao 2,9. Mais de R$ 30 milhões do governo do Estado foram investidos até o momento nos trabalhos.

“Estamos muito perto de comemorar a entrega desta obra que impulsionará significativamente o turismo no Rio Grande do Sul”, ressalta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “A pavimentação da ERS-373 não só proporcionará uma rota mais ágil a Gramado, como também favorecerá a economia de Santa Maria do Herval, sobretudo a produção de gêneros agrícolas”, projeta.

Além do asfaltamento – cuja conclusão está prevista para o final do ano –, o cronograma dos serviços prevê, ainda, a restauração do trecho antigo da ERS-373, com sete quilômetros já pavimentados.

“Nosso objetivo é trabalhar a ERS-373 na totalidade, para que os usuários possam usufruir dessa nova rota à Serra Gaúcha com conforto e, principalmente, segurança”, salienta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.